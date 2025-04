Chorále púšťal aj spoluhráčom v AHL. Sýkora praje titul obľúbenej Nitre

V sezóne 2021/22 si zavesil na krk striebornú medailu po finálovej prehre so Slovanom Bratislava. Momentálne má za sebou druhú sezónu na farme organizácie NHL New York Rangers v Hartforde. Na úspešné obdobie v Nitre nezabúda ani počas pôsobenia v zámorí.

„Každý zápas, ktorý sa dal, tak minimálne highlighty som si pozeral. Teraz od play off, keď bol čas, tak som vždy pozeral celý zápas na internetovej stránke, keďže hokej zo Slovenska je v Amerike ťažko nájsť. Podarilo sa mi to nejako a pozeral som takmer každý zápas,“ uviedol v rozhovore pre TASR.

Kabínu v Hartforde sa snažil „infikovať“ aj nitrianskymi chorálmi. „Ja som bol trochu zabávač v kabíne. Mal som rolu DJ-a, takže určite niečo padlo,“ poznamenal.

Sýkora hral naposledy za Nitru v sezóne 2022/23. Bolo to 24. marca 2023 vo štvrťfinálovej sérii práve s Košicami, v ktorej Nitrania prehrali 1:4 na zápasy.

„Pamätám si to. Verím, že chalani to Košiciam teraz vrátia a vyhrajú opäť zlato. Nech sa to skončí hocijakým výsledkom, hlavne verím, že Nitra vyhrá,“ zaželal si 20-ročný krídelník, ktorý priletel na Slovensko v pondelok večer a už o deň neskôr prijal pozvanie do fanúšikovskej fanzóny pred Nitra arénou.

„Ja som písal Tomášovi Chrenkovi o lístky už týždeň dopredu, či by som mohol navštíviť tento výnimočný zápas. On ma poprosil, aby som prišiel trochu skôr, na čo som bez váhania povedal, že určite rád prídem. Mám tu množstvo fanúšikov a znamená to pre mňa veľa.“