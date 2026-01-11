Trojbodový Sýkora žiaril pri triumfe Hartfordu. Svoj tím naštartoval gólom v oslabení

Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu.
Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu. (Autor: Hartford Wolf Pack/ instagram)
TASR|11. jan 2026 o 09:43
ShareTweet0

Na svoj debut v NHL v drese New Yorku Rangers stále čaká.

Slovenský hokejista Adam Sýkora má za sebou najlepší zápas v doterajšom priebehu sezóny.

Dvadsaťjedenročný útočník sa gólom a dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Hartfordu nad Providence 5:1 v nižšej zámorskej súťaži AHL.

Svoj tím naštartoval v tretej minúte duelu presným zásahom v oslabení.

Asistencie pribudli na jeho konto v treťom dejstve, keď opäť v oslabení prihral Justinovi Dowlingovi a prsty mal aj v piatom zápise domácich z hokejky Jacksona Dorringtona.

Sýkora má po 33 stretnutiach na konte sedem gólov a rovnaký počet asistencií, na svoj debut v NHL v drese New Yorku Rangers stále čaká.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu.
    Slovenský hokejista Adam Sýkora sa teší z gólu.
    Trojbodový Sýkora žiaril pri triumfe Hartfordu. Svoj tím naštartoval gólom v oslabení
    dnes 09:43
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»Trojbodový Sýkora žiaril pri triumfe Hartfordu. Svoj tím naštartoval gólom v oslabení