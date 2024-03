Víťaz základnej časti chce zlomiť prekliatie proti Nitre. Suchý: Musíme byť lepší

POPRAD. Hokejisti HK Poprad vstúpia do štvrťfinále play-off Tipos extraligy s cieľom nadviazať na predvedenú hru a výsledky z druhej polovice základnej časti.

Samozrejme využívať presilovky, hrať dobre v oslabeniach a ubrániť ich. Asi to bolo v podstate jedno proti komu budeme hrať, potrebujeme sa sústrediť na svoje výkony," uviedol kapitán a obranca Daniel Brejčák.

Poprad spoznal súpera po sérii predkola medzi Nitrou a Trenčínom. Pozíciu favorita nakoniec naplnili vyššie postavení Nitrania, keď zdolali súpera 3:2 na zápasy.

"Kamzíci" si uvedomujú, že ich súper hral o päť duelov navyše, ale nevnímajú to ako výhodu.

"Má to dve strany. Určite je lepšie hrať a byť v zápasovom tempe, ale možno budú trochu unavení. Musíme na nich nabehnúť zo začiatku," skonštatoval Suchý a doplnil ho aj D. Brejčák:

"Z nejakého fyzického hľadiska by to mala byť výhoda, ale niekedy to môže byť lepšie, lebo mužstvo je v tempe.

My sme dlho stáli, čiže bude veľmi dôležitý prvý zápas a prvá tretina od nás, aby sme nezaspali a vybehli na nich."