Víťazný gól v USA sledovalo takmer 30 miliónov divákov. Bol to druhý najsledovanejší zápas

Víťazný gól Jacka Hughesa vo finálovom zápase olympijského hokejového turnaja v Miláne sledovalo v priamom prenose v USA 26 miliónov divákov na staniciach NBC a Peacock.
Vysielanie sledovalo 18,6 milióna divákov, no s blížiacim sa záverom zápasu ich počet stúpol na 20,7 milióna v predĺžení.
Podľa spoločnosti Nielsen, ktorá mapuje sledovanosť médií, výskum trhu a analýzu spotrebiteľského správania, ide o najsledovanejšiu športovú udalosť v histórii USA so začiatkom pred 9.00 východného, resp. „newyorského“ času.
Zároveň je to druhý najsledovanejší hokejový zápas na NBC. Víťazstvo Kanady nad USA v predĺžení v dueli o zlatú medailu na ZOH 2010 vo Vancouveri videlo 27,6 milióna divákov.
VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - USA
Hokejisti USA vybojovali zlaté medaily na olympijskom turnaji v Miláne, keď v nedeľňajšom finále zvíťazili nad Kanadou 2:1 pp.
V Severnej Amerike sledovalo tento zápas takmer 35 miliónov divákov. Kanadská vysielacia spoločnosť v pondelok uviedla, že v Kanade sledovalo predĺženie 8,7 milióna divákov.
ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo mali v USA priemernú sledovanosť 23,5 milióna divákov, čo z nich robí najsledovanejšie zimné olympijské hry od roku 2014 a prilákalo o 96 percent väčšie publikum ako hry v Pekingu v roku 2022.
VIDEO: Rozhodujúci gól Jacka Hughesa vo finále
NBCUniversal uviedla, že priemerná sledovanosť zahŕňa kombinované publikum na NBC, Peacock, CNBC, USA Network a ďalších digitálnych platformách. Pokrývala živé popoludňajšie a hlavné vysielacie časy.
Zápas o zlatú medailu v ženskom hokeji z 19. februára (hráčky USA zdolali Kanadu 2:1 pp) sledovalo na staniciach USA Network a Peacock v priemere 5,3 milióna divákov.
Vrchol sledovanosti dosiahol 7,7 milióna divákov počas zlatého gólu Megan Kellerovej.
