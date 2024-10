Škorvánek vychytal druhú nulu v krátkom čase. Stále nie som úplne spokojný, hovorí

"Po tej strašnej prestrelke to bol pre nás dôležitý zápas. Dúfam, že sme na to týmto výkonom zabudli.

Hradec sa ziskom 15 bodov vyšvihol na štvrtú priečku. Zaujímavosťou je, že všetkých 24 bodov nazbieral výhradne na vlastnom ľade, čo sa mu podarilo ako prvému tímu v histórii českej najvyššej súťaže.

"Bavili sme sa o tom v šatni, že nám žreb trochu doprial. Keby to bolo naopak a hrali by sme vonku, neviem, ako by to vyzeralo," povedal Škorvánek, ktorý verí, že víťazné ťaženie sa odzrkadlí aj na hre tímu na klziskách súperov:

"Musíme to využiť a preniesť hru z domáceho ľadu na ten vonkajší. Chceme aj tam ukázať, že máme kvalitu a môžeme zdolať každého," skonštatoval brankár, ktorý na východe Čiech zažíva svoj prvý zahraničný angažmán.

Hradec Králové bol v úvode sezóny na dne tabuľky, keď prehral prvé štyri stretnutia a naplno bodoval iba dvoch z 10 duelov.

"Nálada sa pozdvihla, ale na druhú stranu nesmieme zaspať a myslieť si, že po pár víťazstvách doma to pôjde samo. Každý sa na nás pripraví, keď vidí, koľko zápasov za sebou sme dokázali vyhrať," poznamenal Škorvánek.