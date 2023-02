Fehérváry si spomenul na hokej na rybníkoch. Zápas pod holým nebom sledovalo 57-tisíc divákov

Nemohlo to byť lepšie, vravel tréner

"Táto fanúšikovská základňa sa na to tešila už dlho," hovoril po zápase brankár Frederik Andersen. "Sme radi, že sme im dopriali víťazstvo."

"Nemyslím si, že by to mohlo byť lepšie," hodnotil večer Rod Brind'Amour. "Ak už nikdy nebudeme hrať zápas pod holým nebom, je to v poriadku, pretože tento bol veľmi špeciálny."

Bol to 37. zápas NHL, ktorý sa odohral vonku. V histórii Caroliny Hurricanes išlo o vôbec prvý takýto duel. Stali sa 28. tímom NHL, ktorý odohral zápas pod holým nebom. Na svoju premiéru stále čaká Arizona, Florida, Seattle a Columbus.