Halák začal katastrofálne, Tatar asistoval. O’Reilly pri debute za Toronto vynikal v jednej štatistike

Pre 32-ročného Kanaďana bolo všetko rýchle. Do Toronta pricestoval aj s Noelom Acciarim v sobotu poobede a už večer nastúpili v zápase proti Montrealu.

"Je to ako ísť do studenej vody, je lepšie skočiť priamo do nej, ako sa zdráhať a ísť pomaličky," hovoril O´Reilly. "Bolo to trošku extrémne v tom, že sme len prišli a už odchádzame." (Hráči Toronta cestujú do Chicaga, kde v nedeľu odohrajú zápas, pozn. red.)