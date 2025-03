Mikula: Radšej už nič nepoviem, lebo opäť dostanem pokutu. Spišiakov ratovali sviatoční strelci

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Víťazi základnej časti zo Spišskej Novej Vsi nastupovali na piaty zápas štvrťfinálovej série proti Zvolenu s nožom na krku. Po nie príliš presvedčivých výkonoch potrebovali na odvrátenie prekvapujúceho konca sezóny pred domácim publikom bezpodmienečne vyhrať. Po víťazstve 3:2 sa to podarilo, hoci ešte v závere druhej tretiny prehrávali 0:2. Séria sa tak za stavu 2:3 na zápasy opäť presúva do Zvolena, ktorý bude mať na svojom ľade druhý postupový mečbal.

Spišiaci od začiatku Zvolen zatlačili, ale hoci v prvej tretine zasypali výborne chytajúceho Pavla Kantora v bránke hostí 14 strelami, mali tri presilovky a jednu, síce len sedemsekundovú, o dvoch hráčov, nedokázali ani v piatom zápase série streliť úvodný gól. A tak prišiel v úvode druhej tretiny šok.

Po piatich minútach sa hosťom, ktorí v prvej tretine poslali na domácu bránku len dve strely, podarilo napádanie v útočnej tretine a nikým neatakovaný Lukáš Lunter z ľavého kruhu poslal Zvolen do vedenia.

Obraz hry sa zmenil a začal pripomínať predchádzajúce zápasy. Zvolenčanov bol zrazu plný ľad, Spišiaci naopak opäť upadli do letargie. Na konci 31. minúty domácemu obrancovi Jurajovi Valachovi prepadol na útočnej modrej puk, ktorý už na opačnej strane dokorčuľoval dôrazný Lunter a v prečíslení prihral Matejovi Macekovi, ktorého bekhendový blafák znamenal dvojgólové vedenie hostí.

Zlom za necelé dve minúty „Musím povedať, že dnes som bol asi najkľudnejší, pretože naozaj ten výkon zodpovedal tomu, čo sme si povedali ešte pred sériou a všetci sme verili, že to dokážeme otočiť. Zvolen dal dva góly z dvoch šancí, ktoré mal. Okrem istej fázy v druhej tretine, kedy nás zatlačili a potom na konci, keď sa snažili vyrovnať, myslím si, že sme mali iniciatívu v rukách a verili aj pred poslednou tretinou že to otočíme,“ povedal spišskonovoveský tréner Vladimír Záborský po zápase o svojich pocitoch pri dvojgólovom vedení Zvolena. VIDEO: Zostrih zápasu Spišská Nová Ves - Zvolen

Zlomové momenty prišli počas necelých dvoch minút na prelome druhej a tretej tretiny. Keď sa už zdalo, že Zvolenčania ustoja aj štvrtú presilovku, v jej samom závere zavelil k obratu kapitán domácich Branislav Rapáč a 69 sekúnd pred druhou prestávkou znížil na rozdiel jedného gólu. Spišiakom sa 43 sekúnd po začiatku tretej tretiny podarilo vyrovnať, keď obranca Samuel Barcík od modrej prestrelil všetko, čo bolo pred ním.

Barcík štyri dni pred zápasom oslávil 20. narodeniny a z piateho gólu sezóny mal obrovskú radosť: „Je to super pocit, ale ešte musíme vyhrať dvakrát, takže jediné, čo nás zaujíma je vyhrať sériu. My sme si stále verili, hrali sme tú svoju hru, povedali sme si, aký máme hrať systém, držali sme sa toho a vyšlo to, takže sme radi.“ Hlavná bola aj bude emócia Vytúžený obrat víťaza základnej časti dokonal ďalší narodeninový jubilant Róbert Džugan. K 25. narodeninám, ktoré mal deň pred zápasom, si daroval víťazný gól. V ďalšej využitej presilovke v polovici 45. minúty ukončil gólom do odkrytej bránky vydarenú akciu a zúžitkoval vynikajúcu prihrávku Dante Hannouna. VIDEO: Tréner Zvolena P. Mikula

„Konečne tam bolo to, čo má byť a podobalo sa to na náš hokej. Hlavne tam bola tá správna emócia, bez ktorej sa hokej hrať nedá. Som strašne rád, že sme to v sebe našli a dokázali tento zápas vyhrať,“ hodnotil víťazstvo, pre ktoré bol podľa neho dôležitý prvý gól pred koncom druhej tretiny a aj to, že sa ako mužstvo nezlomili.

„Mali sme obrovský tlak od začiatku zápasu. Oni dali z protiútoku jeden gól, hneď druhý. Vôbec to nebolo pre nás ľahké, ale základ je to, že sme sa nezlomili, zomkli sme sa a bojovali. Stále máme nožík na krku, takže každá minúta, každá tretina je veľmi dôležitá. Stále musíme ešte dvakrát vyhrať. Veríme si, aj keď tie prvé zápasy to tak nevyzeralo. Trápili sme sa, vôbec to nebolo na psychiku ľahké, ale všetko je možné. Musíme ísť do Zvolena s pokorou a sebavedomím a hlavne tam musí byť tá správna emócia a vášeň pre hru a najdôležitejšie je to srdiečko“ dodal Džugan smerom piatkovému šiestemu zápasu vo Zvolene. Na jeho slová nadviazal aj tréner Záborský. „Už vo štvrtom zápase sme v druhej a tretej tretine prebrali iniciatívu a chalani konečne trošku pocítili späť potrebnú sebadôveru. Dnes sme to hlavne v prvej a tretej tretine ukázali a som za to veľmi rád. Trošku mám pocit, že tá séria sa konečne začína preklápať na našu stranu. Do Zvolena pôjdeme s cieľom potrápiť domácich a vrátiť sa späť,“ uviedol Záborský.

Mikula: Nič radšej už nepoviem Podľa trénera Zvolenčanov Petra Mikulu aj útočníka Lukáša Luntera, boli za stratou nádejného dvojgólového vedenia a konečnou prehrou najmä vylúčenia. „Spišskej išlo o ďalšie prežitie a my máme aj po prehre ďalšiu šancu, ktorú chceme doma samozrejme využiť. Urobili sme všetko tak, aby sme boli úspešní. Myslím, že aj stav 2:0 tomu zodpovedal. Prežili sme úvodný tlak v prvej tretine, ktorý mali aj vďaka našim vylúčeniam. Tie nás stáli dosť síl a potom sme niektoré veci vyriešili spôsobom trošku komplikovanejším súper nás potrestal a zaslúžene vyhral,“ hodnotil zápas Mikula, ktorý sa opäť nestotožňoval s niektorými výrokmi rozhodcov: VIDEO: Tréner Spišskej Novej Vsi V. Záborský

„To, prečo sme hrali toľko oslabení, sa musíte spýtať niekoho iného. Lebo zase niečo poviem a dostanem 500 eur pokutu. Dosť sa tomu, čo videl, čudoval aj pán - nechcem ho menovať, ktorý je zodpovedný za rozhodcov. Nič radšej už nepoviem.“ Zbytočné fauly Podľa Lukáša Luntera, hráči hrajúci oslabenia tie v prvej tretine zvládli výborne, ale potom prišiel zlom na konci druhej a začiatku tretej tretiny.

„Také sú zápasy play-off. Musíme sa sústrediť na každú maličkosť. Odrobiť všetko na sto percent, musíme sa zastúpiť a byť vo všetkom pozorní. A dávať si pozor na tie fauly,“ zdôraznil zvolenský útočník, ktorý mal prsty v oboch góloch svojho mužstva. Prvý strelil a na druhý prihrával Matejovi Macekovi, podľa ktorého o prehre rozhodol gól domácich do šatne na konci druhej a zlý vstup Zvolena do tretej tretiny. „Mali sme to dobre rozbehnuté, ale bolo veľa zbytočných faulov. A hlavne do tej tretej tretiny, sme mali vstúpiť úplne inak a nie zbytočným gólom hneď v prvom striedaní. To nás dostalo trochu na kolená a už sme sa nevedeli vrátiť. Stáva sa, ideme domov a musíme a hlavne to zvládnuť,“ doplnil Macek. Spišská stále musí, Zvolen ešte môže Zvolenčania si napriek prehre po troch predchádzajúcich víťazstvách v rade na Spišskú veria a chcú už v piatok na domácom ľade ukončiť sériu a pokračovať v play off, do ktorého postupovali z desiateho miesta po základnej časti a vyradení Slovana v kvalifikácii.

„Keby sme si neverili, tak nemôžeme hrať. Ešte stále sme vo výhode a doma do toho dáme všetko a chceme sériu ukončiť,“ hovorí Lunter. Aj podľa trénera Mikulu je jeho mužstvo napriek prehre v miernej výhode. „S tlakom sa budeme musieť vysporiadať aj my, aj oni. Ale ak prehráme my, stále bude iba 3:3, Ak prehrajú oni, vypadnú. VIDEO: 20. epizóda podcastu Hokejový BOSS