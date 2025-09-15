Festival nevyužitých presiloviek pomohol Slovanu zlomiť kliatbu spišskonoveského ľadu

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Šláger druhého kola medzi Spišskou Novou Vsou a Slovanom Bratislava naozaj priniesol začiatok novej éry, o ktorej hovoria v bratislavskom tíme.
Domáci nepotvrdili nedobytnosť svojho ľadu, ktorá ich zdobila v úvode minulej sezóny a prehra 1:3 znamená aj ukončenie jednej veľmi bradatej série. Hostia vyhrali na Spiši prvýkrát po vyše pätnástich rokoch.
Slovan mal výborný vstup do zápasu a už po necelých piatich minútach sa po dorážke Ryana Dmowského ujal vedenia.
Svoju dominanciu v prvej tretine, ktorú prerušovali len vylúčenia a nie práve najlepšie hrané presilovky domácich, potvrdil po štvrťhodine hry aj druhým gólom, po ďalšej dorážke, tentoraz od kapitána Tomáša Marcinka.
Chlieb sa lámal v druhej tretine. Spišiaci si vypracovali viacero dobrých príležitostí, rovnako ako v prvej tretine hrali v tesnom slede dve presilovky, ktoré nevyužili.
A tak prišiel trest, keď v úvode druhej polovice zápasu zvyšoval po prečíslení na trojgólový rozdiel Eduard Šimun.
Festival nevyužitých presiloviek zo strany domácich pokračoval aj v tretej tretine a tak gól domáceho Samuela Barcíka necelú minútu pred koncom už len kozmeticky upravil konečný výsledok
„Ťažký zápas, nevyšli nám veci podľa predstáv, dostali sme pomerne rýchly gól z dorážky. Nepodarilo sa nám to potom naštartovať. Prehra mrzí, ale stále je to len začiatok sezóny. Dúfam, že sa chytíme a nastúpime na nejakú víťaznú vlnu,“ poznamenal po zápase domáci brankár Godla.
Inkasoval len od nových hráčov Slovana
Hoci Godla nevedel presne určiť zlomový moment, aj podľa neho bolo problémom osem nevyužitých presilovky.
„Chýbal skôr ten gól. Dostali sme gól na tri nula a tam sme potrebovali odpoveď, lebo ešte nič nebolo stratené. Aj tretiu tretinu sme začínali presilovkou a nevyužili ju,“ dodal Godla.
Po návrate na Spiš sa hneď v druhom zápase postavil svojmu bývalému klubu. „Je to stále špeciálne, ale ja sa vždy snažím vytesniť to z hlavy a nepozerať na to, kto ide na mňa, ale na puk.
Veľmi som dnes chcel vyhrať, nepodarilo sa, ale nie je to koniec sveta,“ priznal s tým, že ťažko povedať či mal výhodu on alebo jeho bývalí spoluhráči.
„Oni poznajú mňa a ja ich, takže neviem, kto má výhodu. Ale pokiaľ viem, gól mi nedal nikto z minulého roka. Zápas sa skončil, prehrali sme, nemáme body a šťastnejší sú oni,“ dodal Godla.
Nespokojnosť z konca prípravy trvá
Spišská Nová Ves od návratu do najvyššej súťaže prvýkrát prehrala úvodné dva ligové zápasy. Už v závere prípravy sa zvnútra ozývali hlasy hovoriace o nespokojnosti s hrou niektorých importov.
Tréner Peter Oremus vtedy chválil prístup slovenského jadra tímu, naznačil, že od zahraničných hráčov čaká viac a kapitán Branislav Rapáč to po poslednom prípravnom zápase povedal jasne:
„Import, keď je na Slovensku alebo hoci kde inde, tak musí trčať, byť rozdielový a byť profesionálom so správnym prístupom ku tréningom a byť vzorom pre tých mladých Slovákov. Keď to chalani robiť nebudú, tak tu nemôžu byť.“
Oremus bol na svojich hráčov kritický aj po prehre so Slovanom.
„Život naučí človeka veľmi veľa. V prvom rade gratulácia pre Slovan, vyhrali zaslúžene. Boli efektívnejší. boli korčuliarsky lepší, ubránili nám presilovky, ktoré sme v dnešnom, zápase vôbec nehrali tak ako si predstavujeme. Aj chlapcom v kabíne som povedal, že musia zapnúť trochu vyššie, začať viac pracovať, ak chcú byť úspešní.
Verím, že po tom, čo som im povedal po zápase, budú pracovať tak ako majú. Tá naša práca v prvých zápasoch nebola dobrá a tým pádom nie sú prijateľné ani výsledky, hoci Slovan dnes vyhral zaslúžene,“ povedal Oremus.
Dokázali zmeniť detaily
Po domácej prehre s Košicami sa na hráčov Slovana zniesla vlna kritiky od fanúšikov. Autor jedného z troch gólov Slovana Eduard Šimun verí, že víťazstvo v Spišskej Novej Vsi je pre kritikov tou najlepšou odpoveďou.
„Rozobrali sme si nejaké detaily o hre päť na päť, ale aj o oslabeniach a presilovkách. Pomohlo nám to, zlepšil sa prechod do útočného pásma aj to ako sme vychádzali z obranného. Spravil sa kus roboty za tie necelé dva dni,“ prezradil Šimun.
Verí, že víťazstvo dodá mužstvu potrebné sebavedomie do ďalších zápasov.
„Každý pristúpil k tomu zápasu ako mal a tak to aj prebiehalo. Spišská má obrovskúkvalitu, ale dnes sme to takticky veľmi dobre zvládli a som hrdý na chalanov od prvého až po posledného, aký výkon sme predviedli.
V tomto zápase sme boli lepší ako domáci, ale samozrejme, sezóna je dlhá a treba sa pripraviť tak, aby sme podávali každý zápas takéto výkony. Nech to má nejakú stúpajúcu tendenciu, nech to neupadne, že jeden zápas budeme hore, budeme hrať výborne a potom dva zápasy zle.
Na to sa musíme pripraviť samozrejme my v hlavách,“ zdôraznil Šimun, ktorý pri premiérovom zápase v drese Slovana zaznamenal dôležitý tretí gól.
„Chutí výborne najmä keď pomohol mužstvu k bodom. Verím, že mi to tam bude aj častejšie padať,“ pousmial sa.
Surový chválil oslabovky aj brankára Kiviaha
Asistent trénera Tomáš Surový po zápase priznal, že po domácej prehre s Košicami chceli na Spiši vyhrať. Hoci vzhľadom na kvalitu súpera a dlhú sériu bez víťazstva na spišskonovoveskom ľade, nebol o víťazstve pred zápasom presvedčený.
„Hrali sme veľmi dobre, myslím, že sme hru kontrolovali po celom ihrisku. Našťastie veľmi dobré nám zapracovala oslabová hra, pretože Spišiaci majú veľmi dobre prepracovanú presilovku.
Bolo kľúčové, že sme ubránili toľko presilových hier a výborný výkon podal aj brankár Kiviaho. Som za neho rád, lebo prvý zápas mu úplne nevyšiel,“ dodal Surový.
