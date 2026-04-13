ONLINE: HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice dnes, Tipsport extraliga LIVE (semifinále play-off, 6. zápas)

Hokejisti tímov HC Dynamo Pardubice a HC Sparta Praha dnes hrajú šiesty zápas semifinále play-off českej Tipsport extraligy.
Pardubice v sérii vedú 3:2.
ONLINE PRENOS: HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice LIVE (hokej, semifinále play-off, 6. zápas, Tipsport extraliga, pondelok, NAŽIVO)
Tipsport extraliga (ČR) Semifinále 2025/2026
13.04.2026 o 18:30
6. kolo
Sparta Praha
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Pardubice
6. zápas semifinále – Sparta – Pardubice, 2:3 na zápasy
Všechno nebo nic. Sparťané, pokud chtějí ještě pokračovat v této sérii, musí bezpodmínečně zvítězit, pokud prohrají, sezóna pro ně skončí. Pardubičtí do hlavního města jedou s cílem zde využít mečbolu a stvrdit finálovou účast. Naopak Sparta doma před vyprodanou O2 Arénou prahnou po srovnání série a vynucení si rozhodujícího sedmého zápasu v Pardubicích. Čeká nás tak další skvělá bitva a nechme se překvapit, jak to dnes v Praze dopadne.
5. zápas semifinále, Pardubice – Sparta 4:3pp, 3:2 na zápasy
V sobotu to celé zase pokračovalo na východě Čech a opět šlo o přetahovanou. V první třetině vedlo Dynamo, Sparta ale srovnala. V prostřední části hry pak zase dostala vedení na svou stranu Sparta, soupeř však vyrovnal. Stejné to pak bylo i ve třetině třetí. Roman Červenka poslal domácí do náskoku o jednu branku. A to opět nebylo vše. Na konce devětapadesáté minuty vyrovnal na 3:3 Devin Shore a vynutil tak pro Pražany prodloužení. To trvalo třináct minut a dvě minuty. Rozhodl ho domácí Tomáš Vondráček a misky sériových vah tak přiklonil zpět na pardubickou stranu – 3:2.
4. zápas semifinále, Sparta – Pardubice 4:2, 2:2 na zápasy
Také čtvrtý duel se nesl v duchu vyrovnaného duelu. Po dvou třetinách totiž na ukazateli skóre svítil stav 2:2 a bylo jasné, že to bude pro oba týmy ještě pořádný boj. V devětačtyřicáté minutě však strhl vedení na stranu Pražanů Michael Špaček, když využil přesilovou hru a bylo to Dynamo, které muselo dotahovat. Nakonec se ale hostům vyrovnat nepodařilo a zápas tak rozsekl v závěru Dzierkals, když při power-play Pardubic trefil zcela prázdnou branku. Série tak byla opět srovnána na 2:2.
3. zápas semifinále, Sparta – Pardubice 1:2sn, 1:2 na zápasy
Po přestěhování celé série na led do pražské O2 Arény chtěla domácí Sparta hned doma zvítězit, aby strhla vedení na svou stranu. Po vyrovnaném průběhu, kdy ve třetí třetině na 1:1 srovnal Roman Horák, se nakonec v základní hrací době o vítězi nerozhodlo a na řadu tak přišlo prodloužení. Ani to ale nikdo nerozsekl, následně pak Dynamo vyhrálo po samostatných nájezdech a znovu tak vedlo na zápasy, a sice 2:1.
2. zápas semifinále, Pardubice – Sparta 1:2, 1:1 na zápasy
Druhý den byl na programu další zápas a znovu na pardubickém ledě. Tam po čtyřiceti minutách vedla pražská Sparta 2:0. Do třetího dějství šli Pardubičtí s cílem dorovnat manko. Sice se jim to v sedmačtyřicáté minutě povedlo, když se trefil Lukáš Sedlák, ale Pražané nakonec těsný náskok uhájili až do konce a po výsledku 2:1 tak sérii vyrovnali na 1:1.
1. zápas semifinále, Pardubice – Sparta 6:2, 1:0 na zápasy
První duel této třaskavé série byl prakticky v jasné režii domácích Pardubic, ale jen co se výsledku týče. Po druhé třetině totiž Dynamo vedlo o jedinou branku, a sice 2:1 a vypadalo to, že duel bude až do konce vyrovnaný. Jenže ve třetím dějství po tom, co to bylo 3:2 pro Východočechy, se Pardubičtí rozjeli a přidali další tři góly do sítě pražské Sparty a nakonec z toho byla vysoká výhra 6:2 a vedení 1:0 na zápasy.
Hezký pondělní večer přeji všem příznivcům hokeje. První finalista extraligy je už znám, je jím Třinec. Ale o tom druhém se ještě musí rozhodnout. My se prostřednictvím tohoto textového online přenosu zaměříme na sérii mezi týmy HC Sparta Praha a HC Dynamo Pardubice. Půjde o šestý duel, Pardubice vedou 3:2 na zápasy.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:30.