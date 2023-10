Šatan oznámil skvelú správu. Slovensko bude opäť hostiť mládežnícke MS

BRATISLAVA. Slovensko bude po deviatich rokoch opäť organizovať hokejové majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. Turnaj sa uskutoční v roku 2026.

Delegátom predstavili ponuku krajiny, ktorá zorganizovala turnaj elitnej kategórie MS v kategórii do 18 rokov už v rokoch 2002 a 2017.

"Som veľmi rád, že môžeme oznámiť radostnú správu našim fanúšikom. Po deviatich rokoch budeme organizovať majstrovstvá sveta do 18 rokov.

Dostali stopercentnú dôveru

Zaujímavosťou je, že Slovensko ako kandidát na usporiadanie hokejového šampionátu získalo 100-percentnú dôveru hlasujúcich delegátov.

"Za prejavenú dôveru sme vďační. Zisk organizačných práv si vyžadoval veľa diplomatického úsilia. Miro Šatan sa už na kongrese počas tohtoročných MS vo Fínsku pokúšal zabojovať o šampionát.

Napokon to vyšlo a pridelili nám ten v roku 2026. Je to obrovská radosť, no zároveň výzva na tvrdú prácu. Musíme dať dokopy organizačný tím a pripraviť šampionát čo najlepšie," povedal Lažo, generálny sekretár SZĽH