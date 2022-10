Tartaľ berie do Füssenu 22 hráčov, osemnástku čakajú len dvaja súperi

BRATISLAVA. S 22 hokejistami odcestuje slovenská reprezentácia do 18 rokov o dva týždne na turnaj do Füssenu.

"Zvyšné karteto, menovite Hodas, Klečka, Vaverčík a Čajkovič vstúpili do sezóny veľmi dobre. Zvyšok nominácie tvoria chlapci, ktorí naskakujú v domácej extralige. Stahoňovi, Pekarčíkovi, Barcíkovi aj Kukumbergovi chceme dopriať vyššiu minutáž, keďže v najvyššej domácej súťaži nemajú veľa priestoru," dodal Tartaľ.

"Sme radi, že nás čaká konfrontácia s Nemeckom, ktoré bude naším súperom aj v základnej skupine na majstrovstvách sveta. Bude to dôležitý vzájomný zápas," vraví Tartaľ.

Reprezentačná osemnástka sa v pondelok 7. novembra zíde na zraze v Nitre, odkiaľ sa v stredu presunie do Füssenu. Večer absolvuje tréning, vo štvrtok ďalšie dva.

"Škoda, že na turnaji sa predstaví len trio účastníkov. Prijali by sme vo Füssene aj štvrtého, ktorý by nám zabezpečil zápas na medzinárodnej scéne navyše. Takto odohráme iba dva, no musíme sa s tým zmieriť a dobre sa pripraviť.

Všetky nasledujúce turnaje vrátane toho v Nemecku sú dôležitou súčasťou našej celosezónnej prípravy na majstrovstvá sveta," uzavrel tréner slovenskej osemnástky.