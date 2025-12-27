Slovenskej osemnástke nevyšiel ani druhý zápas. Severský súper ich hladko zdolal

Turnaj piatich krajín hráčov do 18 rokov
Slovensko – Fínsko 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
Góly: 19. Válek – 10. Mäkinen (Kuukasjärvi, Karassaari), 20. Pakarinen (Väänänen), 38. Juntunen (Kossila, Alalauri), 38. Jurvelin (Vatjus, Karassaari), 50. Santala (Fugleberg, Liljeberg), 58. Vuori (Jurvelin, Niskanen)
Vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.
Zostava SR 18: Čelko – Floriš, Botka, Dedík, Požgay, Maršálek, Varga, Stančík – Tariška, Šimko, Macák – Šromovský, Válek, Karšay – Krnáč, Melicherík, Potočka – Brath, Jakubec, Regináč – Kizák. Tréner M. Dendis.
Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala aj svoj druhý zápas na Turnaji piatich krajín v Zuchwile.
Po piatkovej prehre proti domácemu výberu po nájazdoch nestačila v sobotu na Fínov, ktorým podľahla 1:6. Jediný gól slovenského výberu strelil v prvej tretine Válek. Na mužstvo Martina Dendisa čakajú vo Švajčiarsku ešte dva zápasy.
V nedeľu sa stretne o 15.00 s Českom a v pondelok opäť od 15.00 h ukončí tradičný vianočný turnaj proti Nemcom.
Prvý gól zápasu strelil v 10. minúte Mäkinen. Slovenskí mladíci však dokázali odpovedať, na priebežných 1:1 vyrovnával v 19. minúte Válek. No už o minútu šli do vedenia opäť Fíni. Gól, ktorý strelil Pakarinen v poslednej sekunde prvej tretiny, bol napokon víťazný.
Druhá tretina priniesla dva góly v slovenskej sieti. V priebehu 42 sekúnd sa presadili Juntunen a Jurvelin. Ďalšie dva góly "Suomi" prišli v tretej tretine, v 50. minúte skóroval Santala a konečnú podobu výsledku dal v 58. minúte Vuori.
Informáciu priniesla webová stránka hockeyslovakia.sk.
Hlas po zápase
Martin Dendis, hlavný tréner SR18: „Prvá tretina sa hrala vo vysokom tempe. Súperovi sa podarilo dať prvý gól. My sme sa vrátili do zápasu. Výbornou reakciou a ukážkou mentálnej sily sme vyrovnali na 1:1. Mrzí nás však inkasovaný gól do šatne 0,6 sekundy pred koncom prvej tretiny. Tú situáciu sme mohli zahrať lepšie a potrebujeme sa z nej poučiť. V druhej a v tretej tretine sme hrali veľmi stabilne v obrannom pásme, kontrolovali sme stredné pásmo a chodili do protiútokov. No súper mal veľkú kvalitu, dokázal využiť naše chybičky a bol veľmi efektívny v šanciach. My sme naše príležitosti nepremenili a Fínom sa podarilo dotiahnuť zápas do víťazného konca. V nedeľu hráme proti Česku. Je to derby, emočne nabitý duel. Počas poslednej reprezentačnej prestávky sme s nimi hrali dva zápasy a dvakrát sme zvíťazili. Teraz začíname od nuly, bude to náročné a z oboch strán sa pôjde na doraz.“