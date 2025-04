ONLINE: Slovensko U17 - Fínsko U17 dnes, Turnaj piatich krajín LIVE (Chomutov)

Oba týmy odehrály v Chomutově už tři zápasy a navzdory všem předpokladům by jako mírný favorit mělo do utkání vstoupit Slovensko. Náš soused ačkoliv prohrál s domácím výběrem, dokázal v pátek přehrát Švédsko. Ve třetím zápase se už ale Slovensku nedařilo a prohráli 1:4 se Švýcarskem.



Na jakýkoliv bodový zisk nebo pozitivní výsledek čeká Finsko. To prohrálo severské derby se Švédskem a poté schytalo debakl 6:1 od českého týmu. Suomi se nedařilo ani v sobotu, kdy nestačili na Švýcarsko a znovu inkasovali šest branek (4:6).