ONLINE: Slovensko - Česko dnes, Turnaj piatich krajín hráčov do 17 rokov LIVE

Slovensko a Česko dnes hrajú zápas na hokejovom Turnaji piatich krajín do 17 rokov vo fínskom meste Seinäjoki.
ONLINE PRENOS : Slovensko U17 - Česko U17 dnes LIVE (hokej, Turnaj piatich krajín 2026, Seinäjoki, piatok, NAŽIVO)
Turnaj piatich krajín (U17) 2025/2026
17.04.2026 o 17:30
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Rozhodca: Inkinen – Toivari, Virtanen.
Úvodní sestavy:
Slovensko: Husár (Havel) – Lajčín, Kohút, Čongrády (A), Škripec, Pšenek, Donoval, Klačanský, Zamborsky – Halaš, Rychlík (C), Šimončič (A) – Pisarčík, Šušoliak, Lazovský – Strnádel, Mrva, Čop – Gonšor, Podkonický, Vrabec –
Trenér: Peter Kúdelka
Česko: Beran (Štěpánek) – Jordán, Andrle (A), Gombár, Drastil, Tomka, Komžík, Novák – Šejc (C), Vaníček, Čančík (A) – Kovář, Stejskal, Viedemann – Taliga, Slížek, Poláček – Polášek, Pavlík, Suchý.
Trenér: Marek Melenovský
Nominace Česka
Brankáři:
Denis Beran (Mladá Boleslav), Kryštof Štěpánek (SaiPa).
Obránci:
Tomáš Komžík (České Budějovice), Jiří Gombár (Karlovy Vary), Jan Novák, Štěpán Tomka (oba Slavia Praha), Radim Kozák (Vítkovice), Šimon Drastil (Dallas Stars Elite), Michal Jordán (Lahti), Oliver Andrle (Malmö).
Útočníci:
Matyáš Čančík, Petr Hörnig, Adam Němec (všichni Liberec), Jonáš Vaníček, Josef Suchý (oba Karlovy Vary), Jakub Polášek (Třinec), Matouš Slížek (Slavia Praha), Štěpán Stejskal (Davos), Adam Pavlík (Geneve), Šimon Šejc (Växjö), Sebastian Taliga (Mora), Denis Viedemann (Lausanne).
Krásný páteční podvečer všem hokejovým fanouškům, společně se dnes podíváme na zápas Turnaje pěti v Seinäjoki, ve kterém vyzve česká reprezentace do sedmnácti let své stejně staré vrstevníky ze Slovenska. Úvodní buly bude vhozeno v 17:30.
Český výběr do sedmnácti let má na finském turnaji dvě vítězství. Nejprve celkem snadno dokráčel pro tři body v zápase se Švýcarskem (2:0), aby následně uspěl také v utkání s domácí reprezentací po výsledku 6:3.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 17:30.