Nitra si udržala skúseného obrancu aj nádejného útočníka. Káder pre novú sezónu má uzavretý

NITRA. V kádri hokejistov HK Nitra budú aj v sezóne 2022/2023 pôsobiť útočník Filip Krivošík a obranca Miroslav Pupák.

Extraligový klub na svojej oficiálnej internetovej stránke informoval, že predĺžením spolupráce s touto dvojicou uzavrel káder pre nasledujúcu sezónu.

Dvadsaťtriročný Krivošík prišiel do Nitry pred sezónou 2021/2022. V 45 zápasoch dosiahol bilanciu 13 gólov a 27 asistencií, ktorými prispel k zisku striebra.

"Sme radi, že sa Filip rozhodol pokračovať v našom klube. Veríme, že nadviaže na svoje výkony z minulej sezóny, čím by sa určite mohol prebojovať znova do reprezentácie. Svojím kvalitatívnym napredovaním vie pomôcť nášmu tímu, ale takisto sebe smerom do budúcnosti," povedal prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.