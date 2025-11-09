LIVE STREAM: Slovensko - Švajčiarsko dnes, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov LIVE

Slovensko U20 - Švajčiarsko U20: LIVE STREAM zo zápasu na Turnaji piatich krajín hráčov do 20 rokov.
Slovensko U20 - Švajčiarsko U20: LIVE STREAM zo zápasu na Turnaji piatich krajín hráčov do 20 rokov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|9. nov 2025 o 14:45
ShareTweet0

Sledujte s nami LIVE stream z hokejového Turnaja piatich krajín hráčov do 20 rokov: Slovensko U20 - Švajčiarsko U20.

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov dnes hrá zápas na Turnaji piatich krajín hráčov do 20 rokov. Na domácom štadióne v Piešťanoch privítala Švajčiarsko.

Hokej sledujete spolu s nami naživo ako LIVE stream.

LIVE PRENOS: Slovensko U20 - Švajčiarsko U20 (Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov 2025 LIVE, nedeľa, výsledok, Piešťany)

Reprezentácie

    Radosť hokejistov Česka.
    Radosť hokejistov Česka.
    Českí hokejisti zvíťazili prvýkrát v sezóne, zničili Švajčiarsko jasným výsledkom
    dnes 14:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»LIVE STREAM: Slovensko - Švajčiarsko dnes, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov LIVE