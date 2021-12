Ramsay prezradil, kto by mohol ísť do Pekingu. Hráči z NHL stále nie sú istí

Na margo celého turnaja brankár bieloruského účastníka KHL Dinama Minsk dodal: "Hodnotím to pozitívne, uhrali sme dobré výsledky so silnými mužstvami."

S Peťom Zuzinom sme hrali spolu pár zápasov už minulý rok. Dobre sa mi s ním hralo aj teraz, rovnako ako s Liborom Hudáčkom na centri. Je to výborný a skúsený hráč, vie to tam hodiť," skonštatoval Kelemen.

"Som rád, že mi to tam padlo, ale turnaj by bol úspešný vtedy, keby sme ho vyhrali. Škoda toho jedného gólu, ktorý sme dostali v závere od Švajčiarov. Zápas bol dobrý z našej strany, v druhej tretine sme však mali výpadok.

Na otázku, či sa dobrými výkonmi zaradil medzi kandidátov na olympijskú nomináciu do Pekingu, odpovedal: "Snažil som sa urobiť maximum, ale je to na tréneroch. Teraz sa musím vrátiť do klubu, pracovať ďalej a byť zdravý. Až potom uvidíme, ako to dopadne," doplnil ofenzívny hráč českého extraligistu BK Mladá Boleslav.

Posledná previerka pred OH

Tréner Craig Ramsay vyzdvihol dobre organizovanú hru Švajčiarov a priznal. že v rýchlostných pretekoch na korčuliach dominovali nad jeho zverencami. "Po prehre nemôžem byť nikdy spokojný, ale myslím si, že to bol kvalitný zápas.

Kedykoľvek hráme proti švajčiarskemu tímu, je tam zreteľná trénerská práca Patricka Fischera. Najmä v druhej tretine bol súper lepší, ale od ďalších gólov nás zachránil výborný Rybár. Celkovo tento zápas aj celý turnaj mali pre nás aj hráčov význam," podotkol Ramsay.