Slováci už zdvíhali ruky. Švajčiarsky brankár predviedol zákrok dňa

Slováci sa dostali do vedenia v 9. minúte, keď sa puk z hokejky Miloša Kelemena odrazil od švajčiarskeho obrancu. Smolu domácej defenzívy však o štyri minúty neskôr vystriedal mimoriadny moment.

Prvá formácia sa po peknej kombinácii dostala do veľkej šance, Peter Zuzin sa ocitol sám pred 34-ročným Berrom. Pohotovo zakončil a zdalo sa, že Slováci pôjdu do dvojgólového vedenia. Spoluhráč Pavol Regenda už zdvíhal ruky.

"Pripravil si to dobre, chcel zakončovať smerom nahor, ale bohužiaľ, trafil mu lapačku. Z desiatich takýchto striel by brankár chytil jednu a stalo sa tak akurát teraz. Ale nevadí, myslím si, že mu to tam dnes ešte padne," povedal v rozhovore pre RTVS jediný úspešný slovenský strelec Kelemen.