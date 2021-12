Slováci padli až v úplnom závere, Švajčiari vyhrali domáci turnaj

/zdroj: RTVS/

Ján Pardavý, asistent trénera SR: "Dnes to nebol náš najlepší výkon. Prvá tretina bola ešte v poriadku, v druhej nás súper prehral, v tretej sme stiahli hru na tri päťky a dokázali sme vyrovnať. V závere sme spravili jednu chybu, bolo z toho prečíslenie a Švajčiari, myslím si, zaslúžene vyhrali. Dnes sme proste urobili viac chýb my. Náš prvý útok ukázal svoju silu, zaslúžil si vyrovnávajúci gól. Kelemen ide za gólmi, každá strela je nebezpečná. Hrali sme dobrý a rýchly hokej, dokázali sme vstrebať veci, ktoré vyžaduje tréner, a myslím si, že to bol pre nás celkom vydarený turnaj."

Peter Zuzin, útočník SR: "Škoda tretieho gólu, myslím si, že sme boli vyrovnaný súper, i keď v druhej tretine mali viac z hry oni. Možno mohlo byť predĺženie a možno by sme v ňom vyhrali. Ja som mal dať pri mojej šanci gól, bola otvorená bránka, nechcel som to dávať po ľade a trafil som mu to do lapačky. Myslím si, že náš útok celkom fungoval, ak by sme hrali spolu trochu dlhšie, ešte viac by sme sa zohrali. S turnajom môžeme byť spokojní, škoda dnešnej prehry."