Tri tímy ešte nepoznajú pocit prehry. Košice cez leto netrénovali predĺženia

BRATISLAVA. Hokejisti Banskej Bystrice a Žiliny sú po 3. kole Tipsport ligy naďalej bez straty bodu.
„Barani“ sú vďaka lepšiemu skóre na prvom mieste tabuľky, v tesnom závese figurujú „vlci.“
Úradujúci majster z Nitry sa na tretí pokus dočkal prvého víťazstva, keď v utorňajšom zápase 3. kola triumfoval na ľade Slovana Bratislava 4:3 po predĺžení.
Nitrania viedli na ľade Slovana od 14. minúty 3:0, ale o sľubný náskok prišli. Na priebežných 0:2 zvýšil mladík Tomáš Chrenko, ktorý zaujal efektným zakončením s hokejkou medzi korčuľami.
Stíhaciu jazdu Slovanistov začal dvomi gólmi Turner Elson, na ktorého nadviazal v 52. minúte Róbert Varga.
Hostia si napokon nenechali vziať prvé víťazstvo v sezóne, ktoré im v 62. minúte zabezpečil Michal Krištof.
Hráči Banskej Bystrice zdolali Poprad 3:2, pričom všetky góly padli v druhej tretine. Hostia viedli od 23. minúty 2:0, ale Kabáč a Gron vyrovnali na 2:2.
Kormidelník hostí Ján Šimko si po druhom inkasovanom góle vzal trénerskú výzvu, ktorá nebola úspešná a následnú presilovku domácich využil Carter Turnbull - 3:2.
Žilinčania nadviazali na hernú fazónu z úvodných dvoch zápasov. Na domácom ľade zdolali nováčika z Prešova 4:1.
Bilanciou 2+1 sa na ich triumfe podieľal Brendan Ranford. Prešov prehral druhý zápas po sebe.
Sľubný začiatok sezóny zažívajú aj hráči Liptovského Mikuláša. Bodovali aj v treťom zápase ročníka, hoci na domácom ľade napokon podľahli Spišskej Novej Vsi 4:5 po predĺžení a samostatných nájazdoch.
V zápase prehrávali 0:3 aj 3:4, no napokon získali aspoň bod. O prvom víťazstve Spišiakov v sezóne rozhodol Olivier Archambault.
Tromi víťazstvami vstúpili do sezóny aj hráči Trenčína, hoci iba jedno z nich bolo trojbodové.
O fazóne Dukly sa v utorok presvedčili Zvolenčania, ktorí na jej ľade prehrali 3:4 po predĺžení.
Víťazný gól Trenčína strelil Sean Josling. V drese hostí nastúpila už aj nová akvizícia Joona Jääskeläinen, ktorý si vo zvolenskej premiére pripísal jednu asistenciu. Zvolenčania prehrali všetky tri zápasy v sezóne a s jedným bodom sú na poslednom mieste tabuľky.
Hráči HC Košice bodovali aj v treťom zápase sezóny. Na ľade Michaloviec dvakrát tesne prehrávali, no prvý gól Tomáša Mikúša v sezóne poslal duel do predĺženia.
V ňom skóroval domáci útočník Jordan Martel, ktorý sa stal prvým hráčom sezóny s tromi gólmi v zápase. Pre Michalovce to boli prvé dva body v sezóne.
VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 3. kolo
Banská Bystrica - Poprad 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
Góly: 27. Kabáč (Valach, Stránský), 35. Gron (Lucas), 37. Turnbull (Lucas) – 22. Sproul, 23. Cracknell (Nauš, Calof)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Michalovce - Košice 3:2pp (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 6. Martel (Stripai, Roy), 32. Martel (Roy, Marcinko), 64. Martel (Roy, Lindelöf) - 30. Repčík (A. Bartoš, Krivošík), 58. Mikúš (Petráš)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Žilina - Prešov 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly: 20. Ďakov (Baláž, Dubravík), 29. Ranford (Jakubík, Korczak), 47. Ranford (Korczak, Kolenič), 58. Korczak (Ranford) - 35. Zabusovs
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Trenčín - Zvolen 4:3 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 3. Krajčovič (Hlaváč, Hudec), 12. Leskinen (Krajč), 34. Bellerive, 65. Josling (Drgoň) – 19. Macek (Beňo), 32. Hecl (Jääskeläinen, Cassels), 51. Beňo (Šramaty, Lunter)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves 4:5 sn (0:3, 3:0, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 22. Vojtech (Robertson, Sukeľ), 25. Ibragimov (Ferkodič, Réway), 32. Robertson (Nespala), 55. Sukeľ (Robertson) – 8. Archambualt (Belluš, Romaňák), 12. Ališauskas (Tychonick, Giroux), 16. Rockwood (Archambault), 42. Rapáč (Archambaut, Giroux)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Slovan Bratislava - Nitra 3:4 pp (0:3, 1:0, 2:0 - 0:1)
Góly: 29. Elson (Acolatse, O'Connor), 47. Elson (Pecararo, Peterek), 52. Varga (Královič, Peterek) - (5. Passolt, 11. Chrenko (Nemec), 14. Passolt (Krištof, Vitaloš), 62. Krištof (Osburn)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>