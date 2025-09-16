Tri tímy ešte nepoznajú pocit prehry. Košice cez leto netrénovali predĺženia

Hráči Žiliny sa radujú z víťazstva po zápase 3. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HC Prešov.
Fotogaléria (6)
Hráči Žiliny sa radujú z víťazstva po zápase 3. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HC Prešov. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|16. sep 2025 o 22:12
ShareTweet0

Pozrite si súhrn výsledkov 3. kola Tipsport ligy.

BRATISLAVA. Hokejisti Banskej Bystrice a Žiliny sú po 3. kole Tipsport ligy naďalej bez straty bodu.

„Barani“ sú vďaka lepšiemu skóre na prvom mieste tabuľky, v tesnom závese figurujú „vlci.“

Úradujúci majster z Nitry sa na tretí pokus dočkal prvého víťazstva, keď v utorňajšom zápase 3. kola triumfoval na ľade Slovana Bratislava 4:3 po predĺžení.

Nitrania viedli na ľade Slovana od 14. minúty 3:0, ale o sľubný náskok prišli. Na priebežných 0:2 zvýšil mladík Tomáš Chrenko, ktorý zaujal efektným zakončením s hokejkou medzi korčuľami.

Stíhaciu jazdu Slovanistov začal dvomi gólmi Turner Elson, na ktorého nadviazal v 52. minúte Róbert Varga.

Hostia si napokon nenechali vziať prvé víťazstvo v sezóne, ktoré im v 62. minúte zabezpečil Michal Krištof.

Hráči Banskej Bystrice zdolali Poprad 3:2, pričom všetky góly padli v druhej tretine. Hostia viedli od 23. minúty 2:0, ale Kabáč a Gron vyrovnali na 2:2.

Kormidelník hostí Ján Šimko si po druhom inkasovanom góle vzal trénerskú výzvu, ktorá nebola úspešná a následnú presilovku domácich využil Carter Turnbull - 3:2.

Žilinčania nadviazali na hernú fazónu z úvodných dvoch zápasov. Na domácom ľade zdolali nováčika z Prešova 4:1.

Bilanciou 2+1 sa na ich triumfe podieľal Brendan Ranford. Prešov prehral druhý zápas po sebe.

Sľubný začiatok sezóny zažívajú aj hráči Liptovského Mikuláša. Bodovali aj v treťom zápase ročníka, hoci na domácom ľade napokon podľahli Spišskej Novej Vsi 4:5 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

V zápase prehrávali 0:3 aj 3:4, no napokon získali aspoň bod. O prvom víťazstve Spišiakov v sezóne rozhodol Olivier Archambault.

Tromi víťazstvami vstúpili do sezóny aj hráči Trenčína, hoci iba jedno z nich bolo trojbodové.

O fazóne Dukly sa v utorok presvedčili Zvolenčania, ktorí na jej ľade prehrali 3:4 po predĺžení.

Víťazný gól Trenčína strelil Sean Josling. V drese hostí nastúpila už aj nová akvizícia Joona Jääskeläinen, ktorý si vo zvolenskej premiére pripísal jednu asistenciu. Zvolenčania prehrali všetky tri zápasy v sezóne a s jedným bodom sú na poslednom mieste tabuľky.

Hráči HC Košice bodovali aj v treťom zápase sezóny. Na ľade Michaloviec dvakrát tesne prehrávali, no prvý gól Tomáša Mikúša v sezóne poslal duel do predĺženia.

V ňom skóroval domáci útočník Jordan Martel, ktorý sa stal prvým hráčom sezóny s tromi gólmi v zápase. Pre Michalovce to boli prvé dva body v sezóne.

VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS

Tipsport liga - 3. kolo

Banská Bystrica - Poprad 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Góly: 27. Kabáč (Valach, Stránský), 35. Gron (Lucas), 37. Turnbull (Lucas) – 22. Sproul, 23. Cracknell (Nauš, Calof)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>


Michalovce - Košice 3:2pp (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 6. Martel (Stripai, Roy), 32. Martel (Roy, Marcinko), 64. Martel (Roy, Lindelöf) - 30. Repčík (A. Bartoš, Krivošík), 58. Mikúš (Petráš)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>


Žilina - Prešov 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Góly: 20. Ďakov (Baláž, Dubravík), 29. Ranford (Jakubík, Korczak), 47. Ranford (Korczak, Kolenič), 58. Korczak (Ranford) - 35. Zabusovs

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu Vlci Žilina - HC Prešov (Tipsport liga - 3. kolo)
Kirill Djakov (Žilina) sa raduje z gólu v zápase 3. kola Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HC Prešov.
Jaroslav Janus (Prešov) v zápase 3. kola Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HC Prešov.
Miroslav Mucha (Žilina) a Martin Semaňák (Prešov) bojujú o puk v zápase 3. kola Tipsport ligy.
Jakub Kolenič (Žilina) a Dante Hannoun (Prešov) bojujú o puk v zápase 3. kola Tipsport ligy.
6 fotografií
Brendan Ranford (Žilina) a Filips Buncis (Prešov) bojujú o puk v zápase 3. kola Tipsport ligy.Ryder Korczak (Žilina) a Filips Buncis (Prešov) bojujú o puk v zápase 3. kola Tipsport ligy.

Trenčín - Zvolen 4:3 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

Góly: 3. Krajčovič (Hlaváč, Hudec), 12. Leskinen (Krajč), 34. Bellerive, 65. Josling (Drgoň) – 19. Macek (Beňo), 32. Hecl (Jääskeläinen, Cassels), 51. Beňo (Šramaty, Lunter)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>


Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves 4:5 sn (0:3, 3:0, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 22. Vojtech (Robertson, Sukeľ), 25. Ibragimov (Ferkodič, Réway), 32. Robertson (Nespala), 55. Sukeľ (Robertson) – 8. Archambualt (Belluš, Romaňák), 12. Ališauskas (Tychonick, Giroux), 16. Rockwood (Archambault), 42. Rapáč (Archambaut, Giroux)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>


Slovan Bratislava - Nitra 3:4 pp (0:3, 1:0, 2:0 - 0:1)

Góly: 29. Elson (Acolatse, O'Connor), 47. Elson (Pecararo, Peterek), 52. Varga (Královič, Peterek) - (5. Passolt, 11. Chrenko (Nemec), 14. Passolt (Krištof, Vitaloš), 62. Krištof (Osburn)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>


Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

    Hráči Žiliny sa radujú z víťazstva po zápase 3. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HC Prešov.
    Hráči Žiliny sa radujú z víťazstva po zápase 3. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HC Prešov.
    Tri tímy ešte nepoznajú pocit prehry. Košice cez leto netrénovali predĺženia
    dnes 22:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Tri tímy ešte nepoznajú pocit prehry. Košice cez leto netrénovali predĺženia