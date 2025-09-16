ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (3. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Poprad dnes hrajú zápas 3. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.09.2025 o 17:30
3. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 3. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK Poprad.
Banská Bystrica má za sebou vydarenú prípravu, keď navyše ovládla Memoriál Pavla Zábojníka. Vo Zvolene uspela s Vítkovicami 5:3 a domácim tímom 5:2, naopak nestačila na slovinskú Olimpiju 2:3 po nájazdoch. V rámci prípravy sa barani vyznamenali v súbojoch proti českým tímom, keď uspeli aj s Třincom 6:3 a Frýdkom-Místkom 4:3. Po úvodných dvoch kolách má na svojom konte plný počet bodov a je lídrom tabuľky so skóre 11:1. Barani po úvodnom triumfe 5:1 nad Zvolenom zvládli aj duel s Prešovom, ktorý vyhrali jasne 6:0. Výrazne sa presadil Carter Turnbull, autor troch gólov a jednej asistencie. Darilo sa aj Andrejovi Kukučovi (2+1), Dávidovi Šoltésovi (1+2) a spomedzi obrancov bodovali Olivier Galipeau (1+1) s Andrewom Lucasom (0+2).
Poprad sa v rámci prípravy vyznamenal na domácom Tatranskom pohári, ktorý ovládol po troch víťazstvách. Najskôr zdolal Košice 2:1, následne jasne rozobral Prešov výsledkom 7:2 a v rozhodujúcom zápase si poradil s Liptovským Mikulášom 2:1 po predĺžení. Ligu odštartovali prehrou 3:4 na ľade Prešova, hoci v polovici stretnutia viedli nad súperom už o tri góly. Dvojgólové vedenie dokázali stratiť aj v nasledujúcom kole, keď Michalovce troma gólmi otočili stav stretnutia. Podobný skrat už ale Popradčania nedopustili a zvrátili duel vo svoj prospech v pomere 5:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.