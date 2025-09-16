ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (3. kolo)

HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad: ONLINE prenos z 3. kola Tipsport ligy.
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad: ONLINE prenos z 3. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|16. sep 2025 o 14:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 3. kola Tipsport ligy: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad.

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Poprad dnes hrajú zápas 3. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad dnes LIVE (hokej, 3. kolo, Tipsport liga, utorok, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
16.09.2025 o 17:30
3. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 3. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK Poprad.

Banská Bystrica má za sebou vydarenú prípravu, keď navyše ovládla Memoriál Pavla Zábojníka. Vo Zvolene uspela s Vítkovicami 5:3 a domácim tímom 5:2, naopak nestačila na slovinskú Olimpiju 2:3 po nájazdoch. V rámci prípravy sa barani vyznamenali v súbojoch proti českým tímom, keď uspeli aj s Třincom 6:3 a Frýdkom-Místkom 4:3. Po úvodných dvoch kolách má na svojom konte plný počet bodov a je lídrom tabuľky so skóre 11:1. Barani po úvodnom triumfe 5:1 nad Zvolenom zvládli aj duel s Prešovom, ktorý vyhrali jasne 6:0. Výrazne sa presadil Carter Turnbull, autor troch gólov a jednej asistencie. Darilo sa aj Andrejovi Kukučovi (2+1), Dávidovi Šoltésovi (1+2) a spomedzi obrancov bodovali Olivier Galipeau (1+1) s Andrewom Lucasom (0+2).

Poprad sa v rámci prípravy vyznamenal na domácom Tatranskom pohári, ktorý ovládol po troch víťazstvách. Najskôr zdolal Košice 2:1, následne jasne rozobral Prešov výsledkom 7:2 a v rozhodujúcom zápase si poradil s Liptovským Mikulášom 2:1 po predĺžení. Ligu odštartovali prehrou 3:4 na ľade Prešova, hoci v polovici stretnutia viedli nad súperom už o tri góly. Dvojgólové vedenie dokázali stratiť aj v nasledujúcom kole, keď Michalovce troma gólmi otočili stav stretnutia. Podobný skrat už ale Popradčania nedopustili a zvrátili duel vo svoj prospech v pomere 5:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

    HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen: ONLINE prenos z 3. kola Tipsport ligy.online
    HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen: ONLINE prenos z 3. kola Tipsport ligy.online
    ONLINE: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (3. kolo)
    dnes 15:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (3. kolo)