ONLINE: Vlci Žilina - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (3. kolo)

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a HC Prešov dnes hrajú zápas 3. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HC Prešov dnes LIVE (hokej, 3. kolo, Tipsport liga, utorok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.09.2025 o 17:30
3. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného hokejového zápasu z Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HC Prečov.
Vlci Žilina
Zverenci Milana Bartoviča odštarovali sezónu naozaj výborne. V prvom kole zdolali na domácom štadióne minuloročného finalistu HK Nitra 3:0. Druhý zápas odohrali na ľade Zvolena a opäť podali výborný výkon. Napokon zvíťazili jasne 4:1. Žilinčania sú aj v dnešnom zápase jasným favoritom. Proti nováčikovi sezóny sa očakáva jasné víťazstvo. Uvidíme či rolu favorita potvrdia aj na ľadovej ploche.
HC Prešov
Hostia z Prešova sú nováčikom Tipsport ligy. V prvom kole vyzvali na domácom ľade Kamzíkov z Popradu. Prehrávali už 0:3, ale zápas dokázali otočiť a napokon sa tešili z trojobodového zápisu po výhre 4:3. Druhý zápas proti Baranom z Banskej Bystrice však totálne nezvládli. Prehrali vysoko 0:6. Prešovčania to budú mať aj dnes mimoriadne náročné. Ak budú chcieť uspieť budú potrebovať pravdepodobne mimoriadny výkon svojho brankára.
Vlci Žilina
HC Prešov
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.