Nitra fantastickým obratom zažehnala ďalší neúspech. Bystričania pokračujú v skvelej sérii

Hokejisti Banskej Bystrice si v piatkovom neúplnom 37. kole Tipsport ligy pripísali deviate víťazstvo za sebou. V Trenčíne zvíťazili 6:2 aj vďaka dvom dvojgólovým strelcom, Andrejovi Kukučovi a Romanovi Faithovi, a Duklu zdolali aj v piatom vzájomnom stretnutí v sezóne.
Trenčín ťahá sériu štyroch prehier a v uplynulých deviatich zápasoch ich nazbieral až osem.
Bratislavský Slovan navýšil svoj náskok na čele tabuľky o jeden bod, keď zvíťazil na ľade posledného Prešova 3:1.
Druhá Nitra stráca na „belasých“ osem bodov, keďže Duklu Michalovce zdolala na jej ľade 4:3 až po predĺžení, keď sa o vyrovnávajúci aj rozhodujúci gól postaral Samuel Buček.
Zvolen zvíťazil v Liptovskom Mikuláši 3:2 po predĺžení a ťahá sériu troch víťazstiev, pričom Liptáci zaznamenali štvrtú prehru za sebou.
Žilina zdolala HK Poprad 4:2, hoci po prvej tretine prehrávala 0:2. Duel medzi Košicami a Spišskou Novou Vsou odložili pre maródku v tábore „oceliarov“.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 37. kolo:
Žilina - Poprad 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Góly: 33. Korczak (Koyš, Ranford), 38. Chicoine (Korenčík, Walega), 43. Chicoine (Korczak, Kolenič), 60. Vašaš (Galamboš) – 5. Šotek (Bodák, Urbánek), 10. Cracknell (Calof, Sluka)
Michalovce - Nitra 3:4 po predĺžení (2:0, 1:1, 0:2 - 0:1)
Góly: 2. Roy (J. Martel, J. Marcinko), 11. J. Martel (Spodniak, Welsh), 33. Spodniak (Welsh, Virtanen) – 38. Kostenko (Chrenko, Passolt), 46. Passolt (Kostenko, Chrenko), 57. Buček (Osburn, Jackson), 63. Buček
Liptovský Mikuláš - Zvolen 2:3 po predĺžení (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 21. Vojtech (Ibragimov, Tritt), 59. Záborský (Tritt, Vojtech) - 11. Macek (Cassels), 58. Kudrna, 63. Cassels (Fairbrother)
Trenčín - Banská Bystrica 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Góly: 15. Jakubec (Krajč), 32. A. Stránský (Jakubec, Bečár) - 17. Česánek (Myklucha, R. Faith), 31. Kukuča (Čunderlík), 35. R. Faith (Myklucha, Michalčin), 37. Kukuča (Lee, Lucas), 41. M. Valach (Zigo), 57. R. Faith (Turnbull)
Prešov - Slovan Bratislava 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 38. Valigura (Suja, Bukarts) – 14. Šramatý (Bakoš), 42. Královič (Bakoš, Elson), 53. O'Connor (Takáč, Bačik)
