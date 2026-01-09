ONLINE: Vlci Žilina - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (37. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HK Poprad dnes hrajú zápas 37. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 37. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
09.01.2026 o 17:30
37. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 37. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HK Poprad. Zápas sa pod Dubňom začína o 17:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné piate miesto so ziskom 62 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča prehrali v Bratislave so Slovanom 1:4 (gól Vlkov Korczak). Najproduktívnejším hráčom Žiliny je Kanaďan Brendan Ranford, na svojom konte má 36 kanadských bodov (16+20). Brankárskou jednotkou tímu je rovnako Kanaďan Connor LaCouvée, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,22%.
Popradu patrí v tabuľke Tipsport ligy šieste miesto so ziskom 55 bodov. Zverenci trénera Mika Pellegrimsa v poslednom doterajšom zápase porazili na domácom ľade Michalovce 4:3 po sam. nájazdoch (góly Popradu 2x Cracknell, 1x Török a Calof). Najproduktívnejším hráčom tímu spod Tatier je Adam Cracknell, ktorý doposiaľ získal 39 kanadských bodov (19+20).
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:
21.9.2025 Žilina – Poprad 4:3
31.10.2025 Poprad – Žilina 5:2
Zápas sa teda v Žiline začína o 17:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.