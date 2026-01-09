ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (37. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 37. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 37. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
09.01.2026 o 18:00
37. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 37. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov zo Zvolena. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 7. mieste s 51 bodmi na svojom konte so skóre 109:119. V 36. kole Liptáci hostili hokejistov z Košíc, ktorím podľahli 1:3.
HKM Zvolen
Hokejisti Zvolena sa nachádzajú v tabuľke na 11. priečke so ziskom 44 bodov a skóre 101:117. V poslednom kole hostili vojakov z Dukly Trenčín. Bryndziari po dramatickom priebehu vyhrali 3:2 po predĺžení.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 7. mieste s 51 bodmi na svojom konte so skóre 109:119. V 36. kole Liptáci hostili hokejistov z Košíc, ktorím podľahli 1:3.
HKM Zvolen
Hokejisti Zvolena sa nachádzajú v tabuľke na 11. priečke so ziskom 44 bodov a skóre 101:117. V poslednom kole hostili vojakov z Dukly Trenčín. Bryndziari po dramatickom priebehu vyhrali 3:2 po predĺžení.