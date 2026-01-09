ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (37. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Nitra dnes hrajú zápas 37. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 37. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
09.01.2026 o 17:30
37. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prehľad
Rozhodca: Lesay, Kocúr – Stanzel, Tomáš.
Prenos
Úvodné zostavy:
HK DUKLA Michalovce: Glosár (Durný) – J. Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Stripai, Matta – J. Martel, Roy, Virtanen – Fominykh, Kytnár, Spodniak – Svitana, Lichanec, Šmida – A. Varga, Bartánus, Hrabčák.
Tréner: Erik Čaládi
HK Nitra: Ferguson (Gadziev) – Osburn, Bača, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Kalman, Csányi, Carmichael – Lacka, Čederle, Buček – Paulovič, Chrenko, Passolt – Kováč, Hrnka, Bajtek – Jackson, Bubela, Molnár.
Tréner: Andrej Kmeč
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 37. kola Tipsport ligy medzi HK DUKLA Michalovce a HK Nitra.
Michalovce od Vianoc striedajú víťazstva a prehry, v uplynulom kole nestačili na Poprad 3:4 po samostatných nájazdoch. V tabuľke im patrí 9. miesto, ale iba o bod nad barážovým pásmom.
Nitra si od Vianoc pripísala iba 1 víťazstvo v riadnom hracom čase a v tabuľke prišli o prvé miesto, ktoré patrí Slovanu s náskokom 7 bodov.
V tejto sezóne si oba tímy vymenili po jednom víťazstve. V tom prvom zvíťazila Nitra 5:4, v tom druhom Michalovce 5:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.