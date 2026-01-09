ONLINE: HC Prešov - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (37. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 37. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 37. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
09.01.2026 o 18:00
37. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
V 37. kole Tipsport ligy si zmeria sily HC Prešov a HC Slovan Bratislava. Úvodné buly je na programe o 18:00.
Prešov sa nachádza na poslednom 12. mieste, doposiaľ nazbieral 31 bodov. Na predposledný Zvolen stráca 13 bodov. Prešovčania vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole však podľahli doma Spišskej Novej Vsi 0:3.
Slovan figuruje na 1. priečke, na konte má 72 bodov, o sedem viac, ako druhá Nitra. Belasí vyhrali tri z posledných piatich zápasov, po dvoch prehrách v rade dokázali v minulom kole zvíťaziť nad Žilinou 4:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.