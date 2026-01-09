ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (37. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 37. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 37. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
09.01.2026 o 18:00
37. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 37. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK DUKLA Trenčín a HC MONACObet Banská Bystrica.
Trenčín aktuálne okupuje 8. pozíciu so ziskom 47 bodov. Z posledných štyroch stretnutí síce bodovali v troch prípadoch, taktiež ale po víťazstve s Nitrou prišli napokon tri porážky s Banskou Bystricou, Žilinou a Zvolenom.
Banská Bystrica sa aktuálne nachádza na 4. mieste, pričom má na konte 63 bodov. Po dvoch prehrách v rade so Žilinou a Zvolenom sa barani dostali na víťaznú vlnu, ktorú zvládli natiahnuť už na osem zápasov. Naposledy pritom zvládli súboj s Nitrou, ktorú porazili výsledkom 5:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.