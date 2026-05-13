Účastník štyroch svetových šampionátov mieri do Trenčína. Naposledy hral za Zvolen

Na snímke zľava Matúš Havrila, Max Gildon (Košice) a Andrej Kudrna (Zvolen). (Autor: TASR)
TASR|13. máj 2026 o 10:21
Slovenský hokejista Andrej Kudrna sa stal novou posilou Dukly Trenčín. Tridsaťpäťročný útočník podpísal s klubom dvojročnú zmluvu.

Účastník štyroch svetových šampionátov strávil predošlé dve sezóny vo Zvolene. Okrem neho si obliekal v najvyššej slovenskej súťaži aj dresy Slovana Bratislava, Skalice a Banskej Bystrice.

„Po konci vo Zvolene som hľadal možnosti a ponuka Dukly ma zaujala. Trenčín je hokejové mesto a to bolo pre mňa obrovské lákadlo. Na štadióne Pavla Demitru som zažil skvelú atmosféru, či už ako súper alebo v drese reprezentácie.

Veľmi sa na to teším. Buduje sa tu nový tím a som rád, že môžem byť jeho súčasťou. Verím, že budeme bojovať o tie najvyššie priečky,” uviedol Kudrna pre klubový web Dukly.

V predošlom ročníku Tipsport ligy odohral 53 stretnutí v základnej časti so ziskom 30 bodov (15+15).

Ďalšie štyri duely s gólom a asistenciou pridal v play off. Počas kariéry strávil osem rokov v Česku, kde si zahral za Spartu Praha a Litvínov.

Tipsport liga

