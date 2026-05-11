Žilina si poistila služby skúseného obrancu. Pod Dubňom ho čaká štvrtá sezóna

Na snímke zľava Danick Martel (Spišská Nová Ves), Matúš Holenda (Žilina). (Autor: TASR)
TASR|11. máj 2026 o 13:53
Slovenský hokejista Matúš Holenda sa dohodol na pokračovaní spolupráce s tímom Vlci Žilina. Tridsaťjedenročného obrancu čaká pod Dubňom štvrtá sezóna.

V uplynulom ročníku nastúpil v základnej časti Tipsport ligy na 45 stretnutí, v ktorých zaznamenal osem kanadských bodov za dva góly a šesť asistencií.

Ďalšie dva body (1+1) pridal v šiestich dueloch štvrťfinálovej play off série proti Popradu. „Hráč si pôsobenie v klube musí zaslúžiť výkonmi, prístupom a plnením úloh na ľade. Matúš v dôležitých a náročných zápasoch viackrát ukázal, že svoju úlohu dokáže zvládnuť veľmi dobre.

Zároveň je povahovo aj skúsenosťami typom hráča, ktorý vie tím prirodzene strhnúť a pomôcť mu k lepším výkonom,“ uviedol predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ klubu František Skladaný pre klubový web Žilinčanov.

