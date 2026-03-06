ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (53. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 53. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 53. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
06.03.2026 o 18:00
53. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Rozhodca: Výleta, Crman – Jedlička, Hercog.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 53. kola TIPSPORT ligy medzi HK Spišská Nová Ves a HC MONACObet Banská Bystrica.
Spišská Nová Ves je na 7. mieste tabuľky so ziskom 75 bodov. Z 52 odohraných zápasov má na konte 25 výhier (20 po riadnom hracom čase) a 27 prehier (22 po riadnom hracom čase). Naposledy vyhrala v Prešove 4:0. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 43 bodmi Martel.
Banská Bystrica je na 5. mieste tabuľky so ziskom 83 bodov. Z 52 odohraných zápasov má na konte 28 výhier (23 po riadnom hracom čase) a 24 prehier (20 po riadnom hracom čase). Naposledy doma podľahla Košiciam 0:2. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 65 bodmi Turnbull, ktorý je zároveň aj najproduktívnejším hráčom celej ligy.
Tieto tímy sa naposledy stretli v januári. Vtedy sa z víťazstva 5:2 tešili Spišiaci.
Stretnutie sa začne o 18:00.