ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (53. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 53. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 53. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
06.03.2026 o 18:00
53. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. V dnešnom zápase si to medzi sebou rozdajú dve Dukly. Domáca Dukla Michalovce a Dukla Trenčín.
HK Dukla Michalovce
Domáci hokejisti sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Vyhli sa baráži o Tisport ligu a zahrajú si baráž o Play off. Michalovciam aktuálne patrí 10. pozícia so ziskom 69 bodov a negatívnym skóre 160:172. Domáci hokejisti odohrali sovj posledný ligový zápas na ľade Vlkov zo Žiliny a po vyrovnanom priebehu brali napokon jeden bod po prehre 1:2 po predĺžení.
HK Dukly Trenčín
Trenčania prežívajú doslova katastrofálnu sezónu. Druhý krát v histórii sa ocitnú v baráži o zotrvanie v Tisport lige. Na svojom konte majú 58 bodov a negatívne skóre 117:155. Trenčínu patrí 11. pozícia. Hostia odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade Liptovského Mikuláša. Prehrali ho 2:4.
