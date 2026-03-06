ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (53. kolo)

Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 53. kola Tipsport ligy.
Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 53. kola Tipsport ligy.
6. mar 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 53. kola Tipsport ligy: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava.

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 53. kola Tipsport ligy.

ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 53. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
06.03.2026 o 18:00
53. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Žák, Krajčík – Frimmel, Bezák.
Prenos
V 53. kole Tipsport ligy privíta Liptovský Mikuláš Slovan Bratislava. Úvodné buly je na programe o 18:00.

L. Mikuláš figuruje na 8. priečke, na konte má 74 bodov. Na siedmu Spišskú Novú Ves stráca jeden bod, pred deviatym Zvolenom má náskok päť bodov. Liptáci vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zdolali Duklu Trenčín 4:2.

Slovanu patrí 2. miesto so ziskom 99 bodov, na vedúcu Nitru stráca sedem bodov a pred tretími Košicami má náskok tri body. Belasí prehrali tri zápasy po sebe, v minulom kole podľahli Popradu 2:3 po samostatných nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

