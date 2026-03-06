ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (53. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 53. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 53. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
06.03.2026 o 18:00
53. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Žák, Krajčík – Frimmel, Bezák.
Prenos
V 53. kole Tipsport ligy privíta Liptovský Mikuláš Slovan Bratislava. Úvodné buly je na programe o 18:00.
L. Mikuláš figuruje na 8. priečke, na konte má 74 bodov. Na siedmu Spišskú Novú Ves stráca jeden bod, pred deviatym Zvolenom má náskok päť bodov. Liptáci vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zdolali Duklu Trenčín 4:2.
Slovanu patrí 2. miesto so ziskom 99 bodov, na vedúcu Nitru stráca sedem bodov a pred tretími Košicami má náskok tri body. Belasí prehrali tri zápasy po sebe, v minulom kole podľahli Popradu 2:3 po samostatných nájazdoch.
L. Mikuláš figuruje na 8. priečke, na konte má 74 bodov. Na siedmu Spišskú Novú Ves stráca jeden bod, pred deviatym Zvolenom má náskok päť bodov. Liptáci vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zdolali Duklu Trenčín 4:2.
Slovanu patrí 2. miesto so ziskom 99 bodov, na vedúcu Nitru stráca sedem bodov a pred tretími Košicami má náskok tri body. Belasí prehrali tri zápasy po sebe, v minulom kole podľahli Popradu 2:3 po samostatných nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.