Slovan ako jediný nevyužil domáci ľad. Famózny vstup nováčika, Nitra si vylámala zuby v efektivite

BRATISLAVA. Nový ročník slovenskej najvyššej hokejovej súťaže má za sebou úvodné kolo, ktoré prinieslo atraktívne konfrontácie.
Najväčšie prekvapenie sa zrodilo v Prešove, kde nováčik Tipsport ligy naplno bodoval po skvelej otočke z 0:3 na 4:3 proti Popradu.
V Banskej Bystrici domáci triumfovali v pohronskom derby proti Zvolenu jednoznačne 5:1.
Súboj rivalov medzi Slovanom Bratislava a majstrovskými Košicami dopadol lepšie pre „oceliarov“, ktorí v hlavnom meste získali tri body po víťazstve 4:2.
Trápenie Nitry v koncovke
V poradí 33. extraligový ročník nezačali podľa predstáv vicemajstri z Nitry. Najväčší favorit sezóny si vylámal zuby v efektivite a na ľade Žiliny prehral 0:3.
Vlci sa revanšovali „corgoňom“ za vyradenie v siedmom stretnutí semifinále play off predošlej sezóny.
Domáci pod Dubňom síce prehrávali už po 75 sekundách, no gól Dávida Okoličányho po peknej kombinácii neplatil pre ofsajd.
Pozorné oko mala žilinská striedačka, ktorá uspela s trénerskou výzvou. Nitrania sa trápili v koncovke, domáci brankár Connor LaCouvee sa prezentoval 40 úspešnými zákrokmi.
Tri góly Žiliny z hokejok Rydera Korczaka, Mareka Korenčíka a Patrika Koyša padli iba z 22 streleckých pokusov.
Výborný vstup Banskej Bystrice
Banskobystričania majú za sebou suverénny vstup pod vedením Vlastimila Wojnara, ktorý prevzal taktovku na striedačke „baranov“ po odchode Vladimíra Országha.
Dvakrát sa strelecky presadil kanadský útočník Carter Turnbull, ktorý svoj výkon okorenil aj asistenciou. Za hostí dokázal iba znížiť skúsený útočník Peter Zuzin.
Veľkolepý obrat nováčika
Popradčania išli do ostrých bojov ako nezdolaný tím prípravy. „Kamzíci“ však našli premožiteľa hneď v úvodnom dueli ligového ročníka.
Polovicu zápasu nič nenasvedčovalo, že by Poprad vo východoslovenskom derby v Prešove stratil body.
Popradčania viedli po góloch Ryana Sproula, Adama Cracknella a Markusa Suchého už 3:0.
Nováčik však nezložil zbrane a po presných zásahoch Zacha Taylora, Róberta Bača, Patriksa Zabusovsa a Olivera Jokeľa brali všetky body Prešovčania.
Košice vykročili za obhajobou
Košice odštartovali cestu za obhajobou majstrovského titulu víťazne. Na ľade bratislavského Slovana sa mohli oprieť o štyroch rôznych slovenských strelcov.
Mužstvu trénera Dana Cemana zafungovali najmä presilové hry, v ktorých sa strelecky presadili Šimon Petráš i Michal Chovan.
Rovnakou mincou odpovedal domáci Ryan O´Connor, no gól s nálepkou víťazný padol z hokejky Patrika Rogoňa v 44. minúte duelu.
Americký útočník Ryan Dmowski už len zdramatizoval derby, no definitívu košickému triumfu dal v 48. minúte Patrik Lamper.
Úvodné kolo neprinieslo žiadnu remízu, úspešné ťaženie domácich tímov podčiarkli troma bodmi hráči Liptovského Mikuláša a Dukly Trenčín.
Liptáci si doma poradili s Duklou Michalovce 4:1, Trenčania zdolali Spišskú Novú Ves 4:3. Jediný tím, ktorý uspel na klzisku súpera boli teda majstrovské Košice.
VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 1. kolo
Banská Bystrica - Zvolen 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly: 8. Turnbull (Lee), 18. Kukuča (Šoltés, Gron), 32. Faith (Lucas, Turnbull), 46. Stránský (Michalčin, Ondrušek), 47. Turnbull (Faith, Myklucha) – 35. Zuzin (Cassels, Golian)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Vlci Žilina - HK Nitra 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly: 33. Korczak (Miller, Ranford), 39. Korenčík (Baláž, Miller), 46. Koyš (Galamboš)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Trenčín - Spišská Nová Ves 4:3 (0:1, 4:2, 0:0)
Góly: 26. Vitolinš (Josling), 26. Bellerive (Záborský), 30. Leskinen (Vitolinš, Záborský), 38. Leskinen (Hlaváč, Bellerive) – 12. Rapáč (Archambault, Giroux), 25. Tychonick (Rockwood, Salinitri), 34. Salinitri (Rockwood, Žiak)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Liptovský Mikuláš - Michalovce 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Góly: 4. Sukeľ (Flood), 9. Ferkodič (Tritt, Ibragimov), 53. Nespala (Vankúš, Lebedeff), 57. Ibragimov (Réway, Bíly) – 33. Welsh (Martel, Kytnár)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Prešov - Poprad 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)
Góly: 33. Taylor (Paločko), 36. Bačo (Dickinson), 41. Zabusovs (Taylor), 48. Jokeľ (Paločko) - 6. Sproul (Malina, Kundrik), 6. Cracknell, 31. Suchý (Sproul)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Slovan Bratislava - Košice 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly: 35. O´Connor (Pecararo), 47. Dmowski (TS) - 20. Petráš (Rosandič), 28. Chovan (Rosandič), 44. Rogoň (Havrila, Lamper), 48. Lamper (Jellúš)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>