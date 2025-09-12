Slovan ako jediný nevyužil domáci ľad. Famózny vstup nováčika, Nitra si vylámala zuby v efektivite

Fotka zo zápasu HC Slovan Bratislava - HC Košice.
Fotka zo zápasu HC Slovan Bratislava - HC Košice. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|12. sep 2025 o 22:01
Pozrite si súhrn výsledkov 1. kola Tipsport ligy.

BRATISLAVA. Nový ročník slovenskej najvyššej hokejovej súťaže má za sebou úvodné kolo, ktoré prinieslo atraktívne konfrontácie.

Najväčšie prekvapenie sa zrodilo v Prešove, kde nováčik Tipsport ligy naplno bodoval po skvelej otočke z 0:3 na 4:3 proti Popradu.

V Banskej Bystrici domáci triumfovali v pohronskom derby proti Zvolenu jednoznačne 5:1.

Súboj rivalov medzi Slovanom Bratislava a majstrovskými Košicami dopadol lepšie pre „oceliarov“, ktorí v hlavnom meste získali tri body po víťazstve 4:2.

Trápenie Nitry v koncovke

V poradí 33. extraligový ročník nezačali podľa predstáv vicemajstri z Nitry. Najväčší favorit sezóny si vylámal zuby v efektivite a na ľade Žiliny prehral 0:3.

Vlci sa revanšovali „corgoňom“ za vyradenie v siedmom stretnutí semifinále play off predošlej sezóny.

Domáci pod Dubňom síce prehrávali už po 75 sekundách, no gól Dávida Okoličányho po peknej kombinácii neplatil pre ofsajd.

Pozorné oko mala žilinská striedačka, ktorá uspela s trénerskou výzvou. Nitrania sa trápili v koncovke, domáci brankár Connor LaCouvee sa prezentoval 40 úspešnými zákrokmi.

Tri góly Žiliny z hokejok Rydera Korczaka, Mareka Korenčíka a Patrika Koyša padli iba z 22 streleckých pokusov.

Výborný vstup Banskej Bystrice

Banskobystričania majú za sebou suverénny vstup pod vedením Vlastimila Wojnara, ktorý prevzal taktovku na striedačke „baranov“ po odchode Vladimíra Országha.

Dvakrát sa strelecky presadil kanadský útočník Carter Turnbull, ktorý svoj výkon okorenil aj asistenciou. Za hostí dokázal iba znížiť skúsený útočník Peter Zuzin.

Na snímke zľava Daniel Brejčák (Zvolen) a Dávid Šoltés (Banská Bystrica) ppočas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen.
Na snímke zľava Daniel Brejčák (Zvolen) a Dávid Šoltés (Banská Bystrica) ppočas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen. (Autor: TASR)

Veľkolepý obrat nováčika

Popradčania išli do ostrých bojov ako nezdolaný tím prípravy. „Kamzíci“ však našli premožiteľa hneď v úvodnom dueli ligového ročníka.

Polovicu zápasu nič nenasvedčovalo, že by Poprad vo východoslovenskom derby v Prešove stratil body.

Popradčania viedli po góloch Ryana Sproula, Adama Cracknella a Markusa Suchého už 3:0.

Nováčik však nezložil zbrane a po presných zásahoch Zacha Taylora, Róberta Bača, Patriksa Zabusovsa a Olivera Jokeľa brali všetky body Prešovčania.

Košice vykročili za obhajobou

Košice odštartovali cestu za obhajobou majstrovského titulu víťazne. Na ľade bratislavského Slovana sa mohli oprieť o štyroch rôznych slovenských strelcov.

Mužstvu trénera Dana Cemana zafungovali najmä presilové hry, v ktorých sa strelecky presadili Šimon Petráš i Michal Chovan.

Rovnakou mincou odpovedal domáci Ryan O´Connor, no gól s nálepkou víťazný padol z hokejky Patrika Rogoňa v 44. minúte duelu.

Americký útočník Ryan Dmowski už len zdramatizoval derby, no definitívu košickému triumfu dal v 48. minúte Patrik Lamper.

Na snímke hráči Košíc sa tešia z gólu v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.
Na snímke hráči Košíc sa tešia z gólu v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice. (Autor: TASR)

Úvodné kolo neprinieslo žiadnu remízu, úspešné ťaženie domácich tímov podčiarkli troma bodmi hráči Liptovského Mikuláša a Dukly Trenčín.

Liptáci si doma poradili s Duklou Michalovce 4:1, Trenčania zdolali Spišskú Novú Ves 4:3. Jediný tím, ktorý uspel na klzisku súpera boli teda majstrovské Košice.

VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS

Tipsport liga - 1. kolo

Banská Bystrica - Zvolen 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Góly: 8. Turnbull (Lee), 18. Kukuča (Šoltés, Gron), 32. Faith (Lucas, Turnbull), 46. Stránský (Michalčin, Ondrušek), 47. Turnbull (Faith, Myklucha) – 35. Zuzin (Cassels, Golian)

Fotogaléria zo zápasu HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen (Tipsport liga - 1. kolo)
Skrumáš pred zvolenskou bránou počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen.
Daniel Brejčák (Zvolen) a Dávid Šoltés (Banská Bystrica) ppočas zápasu 1. kola Tipsport ligy.
Gólová radosť fanúšikov Banskej Bystrice počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen.
Andrej Kukučka (Banská Bystrica), Andrej Golian (Zvolen) a brankár Zvolena Matej Macek, ktorý inkasuje gól počas zápasu 1. kola Tipsport ligy.
Gólová radosť fanúšikov Banskej Bystrice počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen.Hlavný tréner HKM Zvolen Peter Mikula sleduje zo striedačky zápas 1. kola Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen.Hlavný tréner HC MONACObet Banská Bystrica Vlastimil Wojnar sleduje zo striedačky zápas 1. kola Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen.

Vlci Žilina - HK Nitra 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Góly: 33. Korczak (Miller, Ranford), 39. Korenčík (Baláž, Miller), 46. Koyš (Galamboš)

Fotogaléria zo zápasu Vlci Žilina - HK Nitra (Tipsport liga - 1. kolo)
Scott Kosmachuk v zápase 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK Nitra.
Diváci povzbudzujú počas zápasu 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK Nitra.
Oficiálny hrací puk pred zápasom 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK Nitra.
Filip Vašaš (Žilina) a Matej Bača (Nitra) bojujú o puk počas zápasu 1. kola hokejovej Tipos extraligy.
Daniel Vladimír Tkáč (Žilina) a Matej Paulovič (Nitra) bojujú o puk v zápase 1. kola hokejovej Tipos extraligy.Ganúšikovia Žiliny povzbudzujú počas zápasu 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK Nitra.Filip Vašaš (Žilina) a Miloš Bubela (Nitra) bojujú o puk počas zápasu 1. kola hokejovej Tipos extraligy.Hráči Žiliny sa radujú z gólu počas zápasu 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK Nitra. Miloš Bubela (Nitra) počas zápasu 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK Nitra. Hlavný tréner tímu Vlci Žilina Milan Bartovič sleduje zápas 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK Nitra.

Trenčín - Spišská Nová Ves 4:3 (0:1, 4:2, 0:0)

Góly: 26. Vitolinš (Josling), 26. Bellerive (Záborský), 30. Leskinen (Vitolinš, Záborský), 38. Leskinen (Hlaváč, Bellerive) – 12. Rapáč (Archambault, Giroux), 25. Tychonick (Rockwood, Salinitri), 34. Salinitri (Rockwood, Žiak)

Fotogaléria zo zápasu HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves (Tipsport liga - 1. kolo)
Hráči Spišskej Novej Vsi sa tešia z gólu v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves.
Tomáš Starosta z Trenčína, bývalý hokejista Marián Hossa a Branislav Rapáč zo Spišskej Novej Vsi počas slávnostného buly v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy.
Filip Ahl z Trenčína, Šimon Groch zo Spišskej Novej Vsi a brankár Denis Godla zo Spišskej Novej Vsi v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy.
Tomáš Záborský z Trenčína a brankár Denis Godla zo Spišskej Novej Vsi, ktorý inkasuje gól v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy.
Radosť hráčov Trenčína po treťom góle v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves. Hráči Trenčína sprava Tomáš Záborský a Ville Elmeri Leskinen sa tešia po treťom góle v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves.

Liptovský Mikuláš - Michalovce 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Góly: 4. Sukeľ (Flood), 9. Ferkodič (Tritt, Ibragimov), 53. Nespala (Vankúš, Lebedeff), 57. Ibragimov (Réway, Bíly) – 33. Welsh (Martel, Kytnár)

Prešov - Poprad 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)

Góly: 33. Taylor (Paločko), 36. Bačo (Dickinson), 41. Zabusovs (Taylor), 48. Jokeľ (Paločko) - 6. Sproul (Malina, Kundrik), 6. Cracknell, 31. Suchý (Sproul)

Fotogaléria zo zápasu HC Prešov - HK Poprad (Tipsport liga - 1. kolo)
Aurel Nauš (Poprad), Martin Semaňák (Prešov) a Adam Cracknell (Poprad) počas zápasu 1. kola hokejovej Tipsport ligy.
Peter Bjalončík (Poprad) a Sebastian Jasečko (Prešov) bojujú o puk počas zápasu 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Prešov - HK Poprad.
Hlavný tréner Prešova Peteris Skudra sleduje zo striedačky zápas 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Prešov - HK Poprad.
Hlavný tréner Popradu Ján Šimko sleduje zo striedačky zápas 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Prešov - HK Poprad.
Martin Nemčík (Poprad) a Filips Buncis (Prešov) sa bijú počas zápasu 1. kola hokejovej Tipsport ligy.Fanklub Prešova povzbudzuje počas zápasu 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Prešov - HK Poprad. Adam Vay (Poprad) a Dávid Hajnik (Prešov) počas zápasu 1. kola hokejovej Tipsport ligy.

Slovan Bratislava - Košice 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Góly: 35. O´Connor (Pecararo), 47. Dmowski (TS) - 20. Petráš (Rosandič), 28. Chovan (Rosandič), 44. Rogoň (Havrila, Lamper), 48. Lamper (Jellúš)

Fotogaléria zo zápasu HC Slovan Bratislava - HC Košice (Tipsport liga - 1. kolo)
Hráči Košíc sa tešia z gólu v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.
Ryan O'Connor (Slovan), vľavo Filip Krivošík (Košice) a brankár Henri Kiviaho (Slovan), ktorý inkasuje gól v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy.
Hlavný tréner Slovana Brad Tapper a jeho asistent Michal Dostál v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.
Turner Elson (Slovan), vpravo Martin Bučko (Košice) a brankár Dominik Riečický (Košice) v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy.
Kapitán Slovana Tomáš Marcinko, tréner HC Slovan Brad Tapper, hráči Roman Kukumberg a Liam Pecararo v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Tréner HC Košice Dan Ceman v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Na snímke sprava Sena Acolatse (Slovan) a Patrik Lamper (Košice) bojujú pri mantineli v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Na snímke hráči Košíc sa tešia z gólu v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Na snímke sprava Filip Krivošík (Košice), Patrik Maier (Slovan) a brankár Henri Kiviaho (Slovan), ktorý inkasuje gól v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Na snímke hore zľava hlavný tréner Slovana Brad Tapper a jeho asistent Tomáš Surový dávajú pokyny svojim zverencom počas oddychového času v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Na snímke hráči Slovana sa tešia z gólu v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.

