ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

Tipsport liga (SR) 2025/2026
12.09.2025 o 18:00
1. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Vitajte pri sledovaní úvodného kola novej sezóny 2025/26 slovenskej najvyššej hokejovej Tipsport ligy, v ktorom nás okrem iného čaká súboj medzi Trenčínom a Spišskou Novu Vsou. Domáci v uplynulej sezóne skončili vo štvrťfinále play-off, keď ich vyradili napokon majstrovské Košice. Naopak hostia v minulej sezóne ovládli základnú časť, ale nič im to nebolo platné, pretože potom ako víťaz základnej časti vybuchli už vo štvrťfinále play-off a nečakane prehrali sériu so Zvolenom celkovo na zápasy 2:4. Obidva tímy si v príprave okrem niekoľko víťazstiev pripísali aj zopár prehier, keď Trenčín dvakrát nestačil na českého súpera Zlín a raz prehral po predĺžení so Žilinou, naopak Spišská Nová Ves prekvapivo prehrala s poľským tímom Unia Oswiecim a okrem toho aj s Prešovom. Zápas tak nemá jednoznačného favorita a nechajme sa prekvapiť, či do novej sezóny lepšie vstúpi Dukla hnaná divákmi v domácom prostredí alebo Spišiaci získajú cenné víťazstvo na ľade súpera.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.