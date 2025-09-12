ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos z 1. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos z 1. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|12. sep 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves.

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 1. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves dnes LIVE (hokej, 1. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
12.09.2025 o 18:00
1. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vitajte pri sledovaní úvodného kola novej sezóny 2025/26 slovenskej najvyššej hokejovej Tipsport ligy, v ktorom nás okrem iného čaká súboj medzi Trenčínom a Spišskou Novu Vsou. Domáci v uplynulej sezóne skončili vo štvrťfinále play-off, keď ich vyradili napokon majstrovské Košice. Naopak hostia v minulej sezóne ovládli základnú časť, ale nič im to nebolo platné, pretože potom ako víťaz základnej časti vybuchli už vo štvrťfinále play-off a nečakane prehrali sériu so Zvolenom celkovo na zápasy 2:4. Obidva tímy si v príprave okrem niekoľko víťazstiev pripísali aj zopár prehier, keď Trenčín dvakrát nestačil na českého súpera Zlín a raz prehral po predĺžení so Žilinou, naopak Spišská Nová Ves prekvapivo prehrala s poľským tímom Unia Oswiecim a okrem toho aj s Prešovom. Zápas tak nemá jednoznačného favorita a nechajme sa prekvapiť, či do novej sezóny lepšie vstúpi Dukla hnaná divákmi v domácom prostredí alebo Spišiaci získajú cenné víťazstvo na ľade súpera.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

    dnes 15:30
