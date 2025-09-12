ONLINE: Vlci Žilina - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a HK Nitra dnes hrajú zápas 1. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Nitra dnes LIVE (hokej, 1. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
12.09.2025 o 17:30
1. kolo
DOXXbet Vlci Žilina
0:0
(0:0)
6' minúta
Prebiehajúci
Nitra
Prehľad
Rozhodca: Kocúr, Klejna – Gegáň, Knižka..
Prenos
05:08
Nitra po oslabení prevzala iniciatívu. LaCouvée teraz čelí náporu striel.
03:16
Čederle výborne zapracoval v obrannom pásme a vyhadzuje puk.
02:30
Vlci sa zatiaľ nevedia usadiť v pásme. Nitra opakovane vyhadzuje puk.
01:50
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Kováč – 2 min., vrazenie na mantinel.
01:50
Už sa nám na ľade iskrí. Kováč tvrdo dohral Galmboša.
01:29
Dej sa dostal do pásma, volil strelu švihom a Fegusonova lapačka v permanencii.
01:15
Trénerská výzva úspešná. Pokračujeme za stavu 0:0.
01:15
Žilina si berie trénerskú výzvu. Preveruje sa ofsajd.
01:15
Nitra dala gól!
Nitra krásne vykombinovala obranu Žiliny. Čederle našiel pred bránou voľného spoluhráča. Tým bol OKOLIČANY a Nitra vedie.
00:14
Žilinčania sa ihneď dostali do pásma, ale zadovka Baláža Muchu nenašla.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
DOXXbet Vlci Žilina: LaCouvée (Rychlík) – Miller, Holenda, Pobežal, Gachulinec, Korenčík, Dyakov, Vajko – Mucha, Baláž, Tkáč – Ranford, Korczak, Kosmachuk – Dubravík, Dej, Kolenič – Koyš, Galamboš, Vašaš – Juščák.
Tréner: Milan Bartovič
HK Nitra: Ferguson (Beržinec) – Mezei, Osburn, Bača, Kalman, Stacha, Vitáloš, Carmichael – Hrnka, Krištof, Paulovič – Passolt, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Kováč – Molnár.
Tréner: Andrej Kmeč
Rozhodca: Kocúr, Klejna – Gegáň, Knižka.
Slovenská hokejová extraliga začína a s ňou je tu aj súboj medzi Žilinou a Nitrou. Súboj vlaňajších súperov v semifinále sľubuje pikantný súboj.
Nitra počas leta výrazne posilnila, keď prišli legionári a tiež osvedčené mená ako Krištof či Paulovič. Žilinčanom odišli hráči ako Varga, Tourigny a Fejes a do kádra tiež pribudli noví legionári.
Súboj má úvodné buly naplánované na 17:30 a my sa tešíme aj na výbornú atmosféru, ktorá je na žilinskom štadióne pravidlom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.