ONLINE: HC Prešov - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a HK Poprad dnes hrajú zápas 1. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Poprad dnes LIVE (hokej, 1. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
12.09.2025 o 18:00
1. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prehľad
Rozhodca: Lesay, Goga – Pribula, Tomáš.
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní úvodného kola slovenskej extraligy. Dnes budeme sledovať východoslovenské derby medzi HC Prešov a HK Poprad.
HC Prešov
Domáci hokejisti sú nováčikom najvyššej súťaže. Hlavnými posilami Prešova sú Tanner Dickinson, Hunter Fejes a odchovanec Jaroslav Janus. Domácemu mužstvu príprava príliš nevyšla. Na Tatranskom pohári obsadilo tretie miesto. Po dvoch výpraskoch od Liptákov 2:6 a domácich Kamzíkov 2:7 dokázali zdolať Oceliarov z Košíc 4:3 po samostatných nájazdoch.
HK Poprad
Kamzíci dokázali udržať svoj káder s najväčšími hviezdami ako sú Andrew Calof a Adam Cracknell. Rovnako tak bude kryť bránu ako v minulej sezóne maďarský reprezentant Adam Vay. Poprad vyhral Tatranský pohár. Dokázal tri krát triunfovať a získal tak domáci pohár. Kamzíci zdolali 2:1 Košíce. Prešov deklasovali 7:2 a v rozhodujúcom zápase porazili Liptovský Mikuláš 2:1 po predĺžení.
HC Prešov
Domáci hokejisti sú nováčikom najvyššej súťaže. Hlavnými posilami Prešova sú Tanner Dickinson, Hunter Fejes a odchovanec Jaroslav Janus. Domácemu mužstvu príprava príliš nevyšla. Na Tatranskom pohári obsadilo tretie miesto. Po dvoch výpraskoch od Liptákov 2:6 a domácich Kamzíkov 2:7 dokázali zdolať Oceliarov z Košíc 4:3 po samostatných nájazdoch.
HK Poprad
Kamzíci dokázali udržať svoj káder s najväčšími hviezdami ako sú Andrew Calof a Adam Cracknell. Rovnako tak bude kryť bránu ako v minulej sezóne maďarský reprezentant Adam Vay. Poprad vyhral Tatranský pohár. Dokázal tri krát triunfovať a získal tak domáci pohár. Kamzíci zdolali 2:1 Košíce. Prešov deklasovali 7:2 a v rozhodujúcom zápase porazili Liptovský Mikuláš 2:1 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.