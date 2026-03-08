Základná časť je minulosťou, známa značka bude hrať baráž. Čo bude nasledovať?

54 kôl, 324 zápasov a 972 tretín. Slovenská Tipsport liga má za sebou základnú časť sezóny 2025/26.
Víťazom sa so 112 bodmi stali hokejisti Nitry. V 54 zápasoch zvíťazili 31krát a nastrieľali najviac gólov zo všetkých tímov (190). Získali Pohár Dušana Pašeka.
„Corgoni" vyhrali dlhodobú časť sezóny tretíkrát v histórii klubu.
Druhé miesto obsadili hokejisti Slovana Bratislava, tretie skončili Košice.
Tabuľka Tipsport ligy sa po základnej časti rozdelí na tri časti:
Prvých šesť tímov postupuje priamo do štvrťfinále. Kluby na 7. až 10. mieste budú hrať predkolo play-off o zvyšné dve miestenky do štvrťfinále.
Posledné dva tímy na 11. a 12. mieste sa stretnú s úspešnými semifinalistami Tipos Slovenskej hokejovej ligy v štvorčlennej baráži o postup, resp. zotrvanie v najvyššej súťaži.
Nitra a Slovan čakajú na súperov
Účasť vo štvrťfinále si zabezpečili Nitra, Slovan, Košice, Žilina, Poprad a Banská Bystrica.
Po základnej časti sú známe aj dve série: tretie Košice sa stretnú so šiestou Banskou Bystricou, štvrtá Žilina s piatym Popradom.
Prvé zápasy štvrťfinále play-off sa budú hrať najskôr 18. marca vo formáte na štyri víťazné stretnutia, resp. maximálne sedem kôl.
Súperi pre Nitru a Slovan vzídu z predkola play-off. To sa hrá na tri víťazné zápasy a stretnú sa v ňom dvojice: Spišská Nová Ves proti Michalovciam a Liptovský Mikuláš proti Zvolenu. Úvodné zápasy sérií sú na programe v stredu 11. marca.
Tím s lepším umiestnením po základnej časti má výhodu domáceho prostredia v úvodných dvoch zápasoch.
Vyššie postavený postupujúci z predkola play-off po základnej časti nastúpi vo štvrťfinále proti Slovanu, horší z dvojice bude čeliť Nitre.
Prvé semifinále play-off Tipsport ligy sa odohrá najskôr 3. apríla, finále 19. apríla. Víťaza Tipsport ligy v sezóne 2025/26 spoznáme najskôr 24. apríla, najneskôr 30. apríla 2026.
V baráži sa stretne každý s každým
Prvýkrát od sezóny 2021/22 sa bude v najvyššej súťaži hrať baráž. V nej sa predstavia dva najslabšie tímy po základnej časti Tipsport ligy - Dukla Trenčín a Prešov - a úspešní semifinalisti druhej najvyššej súťaže Tipos SHL.
Baráž sa bude hrať v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport extralige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Víťaz Tipos SHL v sezóne 2025/26 nevzíde z finálovej série play-off.
Podľa súťažného poriadku sa majstrom druhej najvyššej súťaže stane ten z dvojice tímov postupujúcich do baráže o extraligu, ktorý bol vyššie postavený v tabuľke po základnej časti.
Druhý účastník baráže sa v konečnom poradí ligy umiestni na 2. mieste.
Zápasy baráže sa budú hrať v termíne od 27. marca do 25. apríla.