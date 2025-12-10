Čas sa kráti a absencií pribúda. Hokejová reprezentácia pripomína lazaret

Lazaret je staršie pomenovanie pre miesto, kde sa sústreďovali chorí a ranení. Priestor, ktorý v časoch epidémií či vojen fungoval ako izolovaná liečebňa.
Dnes sa výraz používa v športovej terminológii najmä obrazne, keď je potrebné opísať tím preriedený maródkou.
A presne tak pôsobí aj slovenská hokejová reprezentácia na Vianočnom Kaufland Cupe, poslednom turnaji pred ZOH 2026, ako tím, ktorý namiesto ideálnej generálky rieši zoznam absencií.
Hlavný tréner Vladimír Országh chcel na domáci turnaj priviesť čo najsilnejší možný káder, no realizačný tím teraz musí balansovať medzi improvizáciou a snahou udržať aspoň základný rámec olympijskej zostavy.
Okrem toho svoj zrak upriamuje aj do zámoria, kde sa za posledné týždne tiež rozšíril zoznam zranených Slovákov.
V nasledujúcom texte sa pozrieme na zranenia jednotlivých hráčov zo širšej súpisky reprezentácie, koľko by mohli absentovať a kto z nich už teraz vie, že na olympiáde si kvôli zdravotným komplikáciám nezahrá.
Zranení sú aj náhradníci
Z nominácie už pred zrazom na domáci turnaj, ktorý sa hrá od stredy 10. decembra do piatka 12. decembra, vypadla kvôli zraneniam pätica hráčov: brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Miloš Kelemen. V pondelok sa na úvodnom tréningu zranil aj útočník Peter Cehlárik.
„Nazbieralo sa toho viac, ako je to obvyklé, ale to k hokeju patrí. Nejako sa s tým budeme musieť popasovať. Smola jedného je šanca pre iného," hovoril tréner Országh.
Problémy hlásili aj náhradníci. Miloš Roman bol najskôr povolaný ako rezerva, lenže v pondelok ráno vedenie tímu informoval, že má komplikácie s ramenom. Podobné vyjadrenie adresoval aj brankár Litvínova Matej Tomek.
Namiesto zranených prišlo do tímu až sedem hokejistov zo slovenskej Tipsport ligy: brankári Dávid Hrenák a Patrik Jurčák, obranca Dávid Romaňák a útočníci Sebastián Čederle, Filip Krivošík, Marek Hecl a Andrej Kukuča.
VIDEO: Vladimír Országh na zraze pred Kaufland Cupom
Debutovať by mohol z menovaných iba Jurčák. Ostatní hráči už boli súčasťou reprezentácie, no treba poznamenať, že pri ideálnom scenári by šancu zrejme nedostali.
Aby problémov nebolo málo, najvyššia slovenská súťaž nemá počas reprezentačného termínu prestávku. V piatok a v sobotu sa v Tipsport lige odohrá po päť stretnutí, v nedeľu dve.
Hoci kluby nemali námietky uvoľniť hráčov, niektorých z nich budú potrebovať na víkendové zápasy. Preto napríklad Hecl bude súčasťou mužstva iba do stredy, po tomto termíne ho nahradí Patrik Hrehorčák z Třinca.
Predčasne bude musieť zrejme reprezentáciu opustiť aj brankár Rabčan, pretože Banská Bystrica si vyžiadala jeho účasť už v sobotnom stretnutí proti Žiline.
„Neboli to príjemné telefonáty, ale klubom sa môžeme len poďakovať," dodal Országh.
Tatar nehral už mesiac
Ak sa pozrieme detailne na zranenia hráčov, ktorí boli v pôvodnej nominácii, zistíme, že väčšina z nich má iba menšie poranenia, ktoré sa budú liečiť zopár dní, maximálne týždňov.
Ich prípadnú nomináciu na olympijské hry by to nemalo ohroziť.
Brankár Hradca Králové Stanislav Škorvánek hral naposledy 30. novembra proti Českým Budějoviciam. Zápas nedohral a kvôli zraneniu striedal už po prvej tretine.
„Nie je to nič vážne a Stanislava sme skôr pošetrili," vysvetlil po zápase tréner Mountfieldu Petr Koukal.
Škorvánek vynechal aj nasledujúce tri stretnutia proti Třincu, Kladnu a Plzni. Diagnóza znie poranenie nohy.
Podľa reprezentačného trénera brankárov Jána Lašáka je doba liečenia približne týždeň. Rovnaký scenár platí aj pre Mateja Tomeka, ktorý vynechal dva zápasy Litvínova pre bližšie nekonkretizované zranenie.
„V tomto čase to ešte nie je komplikácia. Keby to boli dlhodobé zranenia, tak máme problém," dodal Lašák.
VIDEO: Tréner Ján Lašák vysvetľuje absencie zranených brankárov
Nedeľný ligový zápas českej extraligy vynechal aj obranca Pardubíc Peter Čerešňák, ktorého trápi svalové zranenie v dolnej časti tela.
Jeho spoluhráč Miloš Kelemen do stretnutia proti Českým Budějoviciam síce nastúpil, no už v úvodných minútach duelu zblokoval strelu súpera a s bolestivou grimasou odkráčal do šatne.
Puk mu zasiahol členok a okamžite bol zo štadióna prevezený do nemocnice, kde sa podrobil ďalším vyšetreniam. Tie neodhalili zlomeniny, takže jeho rekonvalescencia by nemala byť dlhá.
Negatívne správy adresoval vedeniu národného tímu aj kapitán Vítkovíc Marek Hrivík, ktorý vynechal nedávny ligový zápas pre zápal v lakti.
Zdravotné problémy má aj obranca Litvínova František Gajdoš.
Dlhodobo zranený je reprezentačný kapitán Tomáš Tatar. Naposledy nastúpil na zápas švajčiarskej ligy ešte na konci októbra.
Trápi ho svalové zranenie v dolnej časti tela, kvôli ktorému niekoľko stretnutí odohral s pomocou liekov a injekcií proti bolesti.
„Nechcem nasilu naskočiť do zápasu a zase sa zraniť. Je to špecifické zranenie svalového charakteru a preto to treba dôkladne doliečiť," vysvetlil Tatar.
Na prvej reprezentačnej akcii - Nemeckom pohári - sa zranil obranca Vítkovíc Samuel Kňažko. V stretnutí proti Rakúsku mu puk zo súperovej hokejky zasiahol korčulu a zlomil mu kostičku v členku.
Dĺžka absencie sa v tom momente odhadovala na 6 až 8 týždňov. Zatiaľ nie je jasné, ako sa jeho zranenie vyvíja, ale podľa dostupných informácií by mal byť klubovým trénerom k dispozícii niekedy začiatkom januára.
Jeho prípadná účasť na ZOH by nemala byť ohrozená, no záverečná nominácia by mala byť hotová v posledný kalendárny deň roka.
„Percentá pre mňa sa znižujú, ale stále ešte dúfam v to, že šanca žije," uviedol Kňažko.
Zlé správy aj z NHL
„Čaká ho dlhší čas mimo hry. Určite sa bavíme o niekoľkých týždňoch,“ takto okomentoval situáciu slovenského obrancu Erika Černáka hlavný tréner Tampy Bay Jon Cooper.
Černák sa zranil na konci novembra. Najskôr vynechal dva zápasy proti New Jersey a Edmontonu, no hneď na to nastúpil do duelu proti Washingtonu.
Po ňom ho ale klub zapísal na listinu zranených, zo statusom „week-to-week", čiže jeho zranenie sa posudzuje na týždenej báze.
Podľa reprezentačného trénera Országha, ktorý sa s ním nedávno rozprával, by sa mal vrátiť do súťažného diania o dva alebo tri týždne.
Na návrat po ťažkom, bližšie nešpecifikovanom zranení, sa pripravuje Martin Pospíšil. Útočník Calgary sa poranil na tréningu pred prvým súťažným zápasom a do hry ešte nezasiahol.
„Je v dobrej opatere lekárov. Keď oni uznajú za vhodné, že bude pripravený, tak určite nastúpi," uviedol tréner Országh.
Pospíšilov návrat by sa mal udiať v priebehu niekoľkých dní. Ak sa nič na jeho zdravotnom stave nezmení, prvé zápasy odohrá ešte v decembri.
Najhoršie správy si vypočul útočník Flames Samuel Honzek. V novembrovom stretnutí proti Winnipegu sa nešťastne zrazil so spoluhráčom Mikaelom Backlundom.
VIDEO: Súboj, v ktorom prišiel Honzek k nepríjemnému zraneniu
Okamžite musel podstúpiť operáciu. Diagnóza je zlá - poranené rameno. Doba liečenia sa odhaduje až na šesť mesiacov. Sľubne rozbehnutý ročník sa pre Honzeka skončil predčasne.
„Zranenie mi ukradlo sezónu v NHL. Aj olympiáda pre mňa mohla dopadnúť dobre. Štve ma to, ale musím zostať mentálne silný," hovoril.
Hoci miestenku na Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine nemal istú, tréner Országh s ním počítal.
„Ozval sa mi po prvom góle aj teraz po zranení. Už na majstrovstvách sveta sme sa rozprávali, že ma vidí v tretej formácii ako silového útočníka s dobrou defenzívou a hrou v oslabení. Presne to, čo bola moja úloha v NHL. Tým som mohol prispieť aj na olympiáde," dodal 21-ročný útočník.