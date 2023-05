Podľa Hudáčka musia zlepšiť hru v obrane. Čacho: Vynikajúco sme forčekovali

Slováci si už v priebehu úvodnej tretiny vytvorili náskok 3:0, no v neskoršom priebehu oň prišli a triumf vybojovali až v poslednej sekunde po strele obrancu Mária Grmana.

Hudáček: Defenzívu si musíme viac rozobrať

„Sme radi, že sme mohli potešiť divákov dôležitým víťazstvom pre nich i pre nás. Splnili sme, čo sme si povedali.

V ofenzíve sme si vytvorili viaceré šance. Myslím si, že niekedy sme až príliš chceli hrať do prázdnej bránky. Mali sme to trošku zjednodušiť a viedli by sme vyšším rozdielom,“ vyjadril sa Libor Hudáček.

Podľa obrancu musia slovenskí reprezentanti zapracovať na obrannej činnosti. „V defenzíve máme mladších hráčov. To si musíme viac rozobrať,“ dodal 32-ročný rodák z Levoče.

Čacho: Mohli sme dať viac gólov

„Vynikajúco sme forčekovali. Získali sme strašne veľa pukov za bránkou.

To bolo hlavné, že sme sa vedeli udržať v hre s pukom, získavať ho v rakúskom obrannom pásme a z toho potom plynuli tie strely, ktoré sme mali.