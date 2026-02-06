Osemnástka pokračuje v skvelých výkonoch. Od Nórska nedostala ani gól

Hokejisti Slovenska do 18 rokov.
Hokejisti Slovenska do 18 rokov. (Autor: Hockey Slovakia)
TASR|6. feb 2026 o 19:28
ShareTweet1

Slováci rozhodli o víťaztve v prostrednej tretine.

Turnaj Vladimíra Dzurillu do 18 rokov 2026

Slovensko - Nórsko 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Góly: 26. Karšay (Jakubec), 26. Karšay (Botka, Válek), 40. Šramatý (Selič, Karšay), 44. Floriš (Karšay, Šramatý)

Rozhodcovia: Jobbágy, J. Konc ml. - Tvrdoň, Fekete (všetci SR)

Vylúčení: 3:7 na 2 min., navyše Plančár 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 428

Zostava SR 18: Hrenák - Botka, Floriš, Požgay, Bereš, Dedík, Tóth, Syrný - Plančár, Jakubec, Tariška - Selič, Šimko, Šromovský - Karšay, Válek, Matta - Rezničák, Melicherík, Šramatý - Brath

Slovenskí hokejisti do 18 rokov zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na Turnaji Vladimíra Dzurillu. V piatok v Piešťanoch zdolali rovesníkov z Nórska 4:0.

Mladí Slováci odskočili Nórom v druhej tretine, ktorú vyhrali 3:0. Dvakrát v rozmedzí šestnástich sekúnd skóroval Samuel Karšay a výsledok ešte zveľadili v presilovkách Samuel Šramatý a Jakub Floriš, pričom pri oboch góloch Karšay asistoval.

Čisté konto vychytal brankár Samuel Hrenák. Zverenci trénera Martina Dendisa sa na podujatí ešte stretnú v sobotu o 15.00 h s Lotyšskom. V prvom vystúpení na turnaji vo štvrtok zdolali Nemcov 6:2.

Reprezentácie

    Slovenské hokejistky.
    Slovenské hokejistky.
    Trpký debakel od Nórska. Slovenské hokejistky prehrali ďalší zápas
    dnes 19:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Osemnástka pokračuje v skvelých výkonoch. Od Nórska nedostala ani gól