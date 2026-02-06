ONLINE: Slovensko - Nórsko dnes, Turnaj Vlada Dzurillu hráčov do 18 rokov LIVE

Slovensko vs. Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu Turnaja Vlada Dzurillu hráčov do 18 rokov
Slovensko vs. Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu Turnaja Vlada Dzurillu hráčov do 18 rokov (Autor: Sportnet)
Sportnet|6. feb 2026 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu Turnaja Vlada Dzurillu hráčov do 18 rokov: Slovensko U18 - Nórsko U18.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes hrajú druhý zápas na domácom Turnaji Vlada Dzurillu, ich súperom je Nórsko.

Duel sa odohrá v Piešťanoch, úvodné buly je naplánované na 17:00. V televízii stretnutie odvysiela JOJ Šport 2.

ONLINE PRENOS: Slovensko U18 - Nórsko U18 dnes LIVE (hokej, Turnaj Vlada Dzurillu 2026, piatok, NAŽIVO)

Turnaj Vlada Dzurillu (U18)  2025/2026
06.02.2026 o 17:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nórsko
Prenos
Vítam vás pri dnešnom prenose z turnaja Vlada Dzurillu, ktorý sa odohráva v Piešťanoch v rámci kategórie hokejistov do 18 rokov. V dnešnom zápase sa proti sebe postaví výber Slovenska a Nórska.

Slovenským mladíkom sa podarilo včera na úvod turnaja zaznamenať víťazstvo 6:2 proti Nemecku. Naopak náš súper z Nórska si poradil presvedčivo s Lotyšskom 5:1.

Nominácia Slovenska na tento turnaj:

Brankári:
Denis Čelko, HC Oceláři Třinec
Samuel Hrenák, HK Dukla Trenčín

Obrancovia:
Matej Bereš, HC Slovan Bratislava
Oliver Botka, HK Nitra
Tomáš Dedík, HOBA Bratislava/BARANI Banská Bystrica
Jakub Floriš, Lukko
Marko Požgay, HC Slovan BA-mládež/HO HAMIKOVO Hamuliakovo
Jakub Syrný, HK Dukla Trenčín
Denis Tóth, HK Rysy Spišská Nová Ves

Útočníci:
Sebastián Brath, MMHK Nitra/HK Trnava
Michal Jakubec, HK Dukla Trenčín
Samuel Karšay, HK Spartak Dubnica/HK Dukla Trenčín
Samuel Kizák, HK Dukla Michalovce-mládež
Ivan Matta, HK Dukla Michalovce-mládež
Max Melicherík, Tappara
Michal Plančár, SaiPa
Šimon Potočka, HC Slovan BA/HO HAMIKOVO Hamuliakovo
René Oliviér Repka, HC Košice
Kristian Rezničák, HK Dukla Trenčín
Maxim Šimko, HK Nitra/HC Nové Zámky
Samuel Šramatý, HC Slovan BA-mládež/HO HAMIKOVO Hamuliakovo
Tomáš Šromovský, HK Dukla Trenčín
Ondrej Tariška , HK Levice/HC Košice
Matúš Válek, HC Dynamo Pardubice
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

    ONLINE: Slovensko - Nórsko dnes, Turnaj Vlada Dzurillu hráčov do 18 rokov LIVE
    dnes 14:00
