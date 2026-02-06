ONLINE: Slovensko - Nórsko dnes, Turnaj Vlada Dzurillu hráčov do 18 rokov LIVE

Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes hrajú druhý zápas na domácom Turnaji Vlada Dzurillu, ich súperom je Nórsko.
Duel sa odohrá v Piešťanoch, úvodné buly je naplánované na 17:00. V televízii stretnutie odvysiela JOJ Šport 2.
ONLINE PRENOS: Slovensko U18 - Nórsko U18 dnes LIVE (hokej, Turnaj Vlada Dzurillu 2026, piatok, NAŽIVO)
Turnaj Vlada Dzurillu (U18) 2025/2026
06.02.2026 o 17:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nórsko
Prenos
Vítam vás pri dnešnom prenose z turnaja Vlada Dzurillu, ktorý sa odohráva v Piešťanoch v rámci kategórie hokejistov do 18 rokov. V dnešnom zápase sa proti sebe postaví výber Slovenska a Nórska.
Slovenským mladíkom sa podarilo včera na úvod turnaja zaznamenať víťazstvo 6:2 proti Nemecku. Naopak náš súper z Nórska si poradil presvedčivo s Lotyšskom 5:1.
Nominácia Slovenska na tento turnaj:
Brankári:
Denis Čelko, HC Oceláři Třinec
Samuel Hrenák, HK Dukla Trenčín
Obrancovia:
Matej Bereš, HC Slovan Bratislava
Oliver Botka, HK Nitra
Tomáš Dedík, HOBA Bratislava/BARANI Banská Bystrica
Jakub Floriš, Lukko
Marko Požgay, HC Slovan BA-mládež/HO HAMIKOVO Hamuliakovo
Jakub Syrný, HK Dukla Trenčín
Denis Tóth, HK Rysy Spišská Nová Ves
Útočníci:
Sebastián Brath, MMHK Nitra/HK Trnava
Michal Jakubec, HK Dukla Trenčín
Samuel Karšay, HK Spartak Dubnica/HK Dukla Trenčín
Samuel Kizák, HK Dukla Michalovce-mládež
Ivan Matta, HK Dukla Michalovce-mládež
Max Melicherík, Tappara
Michal Plančár, SaiPa
Šimon Potočka, HC Slovan BA/HO HAMIKOVO Hamuliakovo
René Oliviér Repka, HC Košice
Kristian Rezničák, HK Dukla Trenčín
Maxim Šimko, HK Nitra/HC Nové Zámky
Samuel Šramatý, HC Slovan BA-mládež/HO HAMIKOVO Hamuliakovo
Tomáš Šromovský, HK Dukla Trenčín
Ondrej Tariška , HK Levice/HC Košice
Matúš Válek, HC Dynamo Pardubice
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.