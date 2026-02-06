Trpký debakel od Nórska. Slovenské hokejistky prehrali ďalší zápas

Turnaj šiestich krajín - základná skupina
Nórsko - Slovensko 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)
Góly: 4. Furulundová (Sirumová), 21. Dalenová (Bergesenová), 24. Raknesová, 28. Raknesová (Bergesenová, Dalenová), 43. Dalenová (Bergesenová, Arntzenová), 45. Fischerová, 53. Dalenová (Furulundová) - 52. Leskovjanská (Nemčeková, L. Halušková)
Slovenské hokejové reprezentantky prehrali aj vo svojom druhom zápase na Turnaji šiestich krajín v rakúskom Klagenfurte.
V piatkovom stretnutí podľahli Nórkam jasne 1:7, o jediný presný zásah SR sa postarala v 52. minúte Emília Leskovjanská.
Zverenky trénera Miroslava Mosnára sa na podujatí predstavia ešte raz, v nedeľu ich čaká súboj o konečné piate miesto.