Trpký debakel od Nórska. Slovenské hokejistky prehrali ďalší zápas

6. feb 2026 o 19:34
Proti Nórsku strelili len jediný gól.

Turnaj šiestich krajín - základná skupina

Nórsko - Slovensko 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

Góly: 4. Furulundová (Sirumová), 21. Dalenová (Bergesenová), 24. Raknesová, 28. Raknesová (Bergesenová, Dalenová), 43. Dalenová (Bergesenová, Arntzenová), 45. Fischerová, 53. Dalenová (Furulundová) - 52. Leskovjanská (Nemčeková, L. Halušková)

Slovenské hokejové reprezentantky prehrali aj vo svojom druhom zápase na Turnaji šiestich krajín v rakúskom Klagenfurte.

V piatkovom stretnutí podľahli Nórkam jasne 1:7, o jediný presný zásah SR sa postarala v 52. minúte Emília Leskovjanská.

Zverenky trénera Miroslava Mosnára sa na podujatí predstavia ešte raz, v nedeľu ich čaká súboj o konečné piate miesto.

    dnes 19:34
