Slovenský útočník ukázal inštinkt strelca aj zmysel pre humor. Štyri góly od Nórov sú veľa

Mala to byť prehliadka toho najlepšieho, čo má slovenský hokej v Európe, ale okolnosti rozhodli inak. Slovenská hokejová reprezentácia zdolala v prvom zápase Vianočného Kaufland Cupu 2025 Nórsko 7:4.
V piatok o 18.00 (naživo na Joj šport) nastúpia zverenci trénera Vladimíra Országha v Banskej Bystrici ešte proti Lotyšsku.
Najbližšie sa reprezentácia zíde o dve mesiace v Miláne - v značne odlišnej zostave a proti súperom iného rangu.
Na olympijskom turnaji v Taliansku budú o medaily súperiť najlepší hokejisti planéty - vrátane hráčov NHL a bez Rusov, ktorí absentujú na medzinárodnej scéne už tri roky pre dobyvačnú vojnu svojich politických lídrov proti Ukrajine.
Zo zostavy, s ktorou tréner Országh počítal na domácom turnaji, vypadlo pre zranenia viacero hráčov - brankár Škorvánek, obranca Čerešňák a útočníci Tatar, Hrivík a Kelemen.
Neprišlo ani trio z KHL Gernát, Jaroš a Ružička - neuvoľnili ich ruské kluby. Zopár hokejistov z KHL by chcel mať Országh vo svojom olympijskom výbere, ale ich účasť na hrách je otázna.
"Úprimne, neviem, či by som počítal v tejto situácii s hráčmi z KHL. Nikdy neviete, čo sa tam môže stať. Myslím, že Vlado Országh má nachystané varianty s nimi aj bez nich. Skôr si myslím, že neprídu," vysvetľoval v štúdiu Joj Šport v pozícii experta bývalý reprezentant Michal Hudec.
Na zápas zrejme nezabudne Patrik Jurčák, ktorý si odkrútil reprezentačnú premiéru. Mladý brankár (21 rokov) strávil väčšinu uplynulej sezóny v SHL, kde chytal za Trebišov.
V aktuálnej sa v Košiciach chopil šance po zranení Dominika Riečického. Dostáva priestor, odchytal zatiaľ 13 zápasov a má solídne čísla. Proti Nórom sa musel psychicky vyrovnať so zlým štartom, keď inkasoval už v 23. sekunde.
Dovedna mal 15 zákrokov, zopárkrát mužstvo podržal. "Bola to pre neho perfektná škola, vyhral svoj prvý zápas v reprezentácii.
Mladí hráči potrebujú takéto skúsenosti. Je na ňom, ako sa toho chopí, po návrate do klubu," zamyslel sa Hudec.
VIDEO: Druhý gól Filipa Krivošíka
Na rýchly inkasovaný gól Slováci rýchlo odpovedali a otočili vývoj, húževnatý súper však bojoval až do konca.
Nóri priviezli do Banskej Bystrice tím skúsených hráčov, bez najlepších mladíkov, ktorí v týchto dňoch hrajú v I. divízii MS hráčov do 20 rokov v Slovinsku.
"Ťažký zápas. Nóri hrali aktívne, fyzicky, vychádzali im rýchle protiútoky. Dali sme veľa gólov, ale štyri inkasované góly sú na náš vkus veľa," hodnotil po zápase pre Joj Šport tréner Országh.
Pozitívom zápasu bola ofenzíva. Sedem gólov je nadpriemer, pričom druhý a siedmy gól potešili aj dušu hokejového fajnšmekra.
Jeden padol po skvelej kombinácii trojice Faško-Rudáš - Sukeľ - Krivošík, ďalší po parádnej Takáčovej prihrávke na Okuliara.
Obranca Marek Ďaloga viackrát ukázal, že aj v 36 rokoch dokáže natoľko zrýchliť, aby narobil súperovi problémy.
Po dva góly strelili dali Krivošík a Okuliar. Útočník švédskeho tímu AIK Skellefteå prejavil okrem inštinktu strelca aj zmysel pre humor.
V úvode druhej tretiny v presilovke prepasíroval puk za chrbát Tobiasa Normanna, ale brankár švédskej Frölundy predtým šikovne (a zjavne úmyselne) posunul bránku, takže gól neplatil. Okuliar mu potom dohováral.
Keď sa ho v prestávke reportér pýtal, či nórskemu brankárovi čistil žalúdok, slovenský útočník sa vynašiel a odvetil: "Nie nie. Hovoril som mu, že tu nemáme taký dobrý ľad ako vo Švédsku, takže musí byť opatrnejší."