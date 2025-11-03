V nominácii na Nemecký pohár nastali zmeny. Skúsených útočníkov nahradí dvojica z domácej ligy

BRATISLAVA. V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na Nemecký pohár nastali dve zmeny. Informoval o tom SZĽH na Facebooku.
Z pôvodného zoznamu mien vypadli Libor Hudáček a Matej Paulovič. Na ich miesto povolal hlavný tréner dvojicu z domácej Tipsport ligy Šimona Petráša (HC Košice) a Oleksija Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica).
Až 25 hráčov – dvoch brankárov, deväť obrancov a štrnásť útočníkov – tak nominoval hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh na Nemecký pohár 2025 v Landshute.
Po dlhej rekonvalescencii sa na Slovensko vracia aj doterajší hlavný tréner Craig Ramsay, ktorý vystuží Országhov trénerský štáb.
Jeho súčasťou v pozícii asistenta bude aj niekdajší reprezentant Ivan Majeský.
Aj tento rok sa na Nemeckom pohári 2025 v Landshute predstavia oba slovenské reprezentačné výbery. Ženský národný tím nastúpi na tri zápasy od stredy 5. novembra do piatka 8. novembra proti Maďarkám, Francúzkam a domácim Nemkám.
Konečná nominácia Slovenska na Nemecký pohár 2025
Brankári: Eugen Rabčan (HC'05 Banská Bystrica, 2 zápasy v reprezentácii), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK/ČR, 16)
Obrancovia: Michal Beňo (HKM Zvolen, 28 zápasy/1 gól), František Gajdoš (HC VERVA Litvínov/ČR, 36/1), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín, 4/1), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 78/4), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera/ČR, 48/1), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR, 83/3), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava, 6/0), Dávid Romaňák (HK Spišská Nová Ves, 13/1), Mislav Rosandič (HC Košice, 75/4)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 67/29), Viliam Čacho (HC Olomouc/ČR, 30/7), Maxim Čajkovič (HC VERVA Litvínov/ČR, 15/4), Sebastián Čederle (HK Nitra, 10/6), Alex Čiernik (Pelicans Lahti/Fín., 0/0), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 57/9), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera/ČR, 56/15), Šimon Petráš (HC Košice), Róbert Lantoši (Banec Motor České Budějovice/ČR, 86/17), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd., 31/8), Oleksij Myklucha (Banská Bystrica), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 60/7), Matúš Sukeľ (HC VERVA Litvínov/ČR, 93/14), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 51/13)
Realizačný tím: generálny manažér - Miroslav Šatan, manažérka - Zuzana Chrenková, hlavný tréner - Vladimír Országh, tréner - Craig Ramsay, asistent trénera - Ivan Majeský, tréner brankárov - Ján Lašák, videoanalytik - Igor Andrejkovič, videotréner - Pavol Rybár, lekár - Roman Hunák, fyzioterapeut - Martin Babják, výstrojoví manažéri - Marek Jenčík, Juraj Stopka, média manažéri - Peter Jánošík, Tomáš Kyselica
Program Nemeckého pohára 2025
Muži:
štvrtok 6. novembra:
12.15 Rakúsko – Slovensko
19.45 Nemecko – Lotyšsko
sobota 8. novembra:
11.00 Slovensko – Lotyšsko
18.45 Nemecko – Rakúsko
nedeľa 9. novembra:
11.00 Lotyšsko – Rakúsko
14.45 Nemecko – Slovensko
Ženy:
streda 5. novembra:
16.00 Slovensko – Maďarsko
19.30 Nemecko – Francúzsko
štvrtok 6. novembra:
16.15 Francúzsko – Slovensko
piatok 7. novembra:
15.00 Maďarsko – Francúzsko
19.00 Nemecko – Slovensko
sobota 8. novembra:
14.45 Nemecko – Maďarsko