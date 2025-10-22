Jeden nováčik a nový asistent trénera. Slovensko posiela na Nemecký pohár skúsený tím

BRATISLAVA. Až 25 hráčov – dvoch brankárov, deväť obrancov a štrnásť útočníkov – nominoval hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh na Nemecký pohár 2025 v Landshute. Informoval o tom SZĽH na webovej stránke.
Jediným nováčikom, v prevažne skúsenom tíme pozostávajúcom najmä z hráčov zo slovenskej Tipsport ligy, českej extraligy a švédskej SHL, je 21-ročný útočník Alex Čiernik.
Po dlhej rekonvalescencii sa na Slovensko vracia aj doterajší hlavný tréner Craig Ramsay, ktorý vystuží Országhov trénerský štáb.
Jeho súčasťou v pozícii asistenta bude aj niekdajší reprezentant Ivan Majeský.
Tatar príde v decembri
Do štartu záverečnej prípravy na zimné olympijské hry 2026 v Miláne zostáva päť medzinárodných prípravných duelov.
Na Nemeckom pohári sa Slovensko stretne s domácim výberom, Rakúskom a Lotyšskom, na decembrovom Vianočnom Kaufland Cupe s Nórskom a opäť s Lotyšskom.
Tréner Vladimír Országh chcel mať už na prvú reprezentačnú akciu k dispozícii najsilnejší možný tím, no pribrzdili ho objektívne dôvody.
„Či už zranenia, či je to Daňo, Čerešňák, Petrovický alebo Koch, ktorý sa v poslednom čase dal dokopy, za čo som rád, alebo spomínaný nahustený program.
Majú ho nielen hráči v Česku, ale napríklad aj Tomáš Tatar vo Švajčiarsku, s ktorým som komunikoval. Okrem ligových duelov hrajú viacerí naši chalani aj Ligu majstrov.
V kluboch sú kvalitne vyťažení, niektorí idú prakticky nonstop dva mesiace. Nemá zmysel ťahať ich v čase, keď si môžu konečne trošku oddýchnuť.
Nechceme ich zavariť a zničiť v prvej polovici sezóny. Radi ich uvidíme v decembri vrátane Tatara, ktorý príde, ak bude zdravý,“ uviedol Országh.
VIDEO: Vladimír Országh pred Nemeckým pohárom 2025
Országh zažil iný úvod sezóny v porovnaní s tými predchádzajúcimi počas pôsobenia na klubovej úrovni. Veľa cestoval, predovšetkým do Česka, kde sledoval naživo duely so slovenskými hokejistami v Brne, Ostrave či Třinci.
V komunikácii, či už osobnej alebo telefonickej, bol v úvodných týždňoch ročníka s viac ako 30 hráčmi zo širšieho reprezentačného okruhu.
„V prvej fáze som si pozrel najmä našich chlapcov v Česku. Komunikoval som s hráčmi z Brna, ktorí majú od začiatku sezóny po novembrovú prestávku na programe 23 zápasov, takmer tri zápasy do týždňa.
Majú toho dosť, preto sme sa dohodli, že počas tejto reprezentačnej prestávky dostanú oddych. O tom, že program v Česku je náročný, svedčí skutočnosť, že azda každé mužstvo v súťaži má niekoľko zranených hráčov.
Sledoval som aj zápasy Vítkovíc či iných tímoch s našimi hráčmi vrátane Švédska,“ dodal Országh.
Novým asistentom Majeský
Posilou trénerského štábu je aj Ivan Majeský. Niekdajší fyzicky dobre stavaný obranca odohral za Slovensko dovedna 97 stretnutí, strelil v nich štyri góly. Krajinu reprezentoval na šiestich svetových šampionátov a dvoch olympijských turnajoch.
S Vladimírom Országhom sa dobre pozná, v minulej sezóne spolu koučovali Banskú Bystricu. V aktuálnom ročníku pôsobí na poste asistenta v českom extraligovom tíme Rytíři Kladno.
„Bývalí asistenti pri reprezentácii sú dnes hlavnými trénermi vo svojich kluboch, preto je pre nich náročnejšie opustiť tímy počas reprezentačnej prestávky.
Bude záležať na hlavnom trénerovi, či pôjde o jednorazovú spoluprácu, alebo bude pokračovať aj ďalej. Vlado s Ivanom spolupracovali už v minulosti, dobre sa poznajú a sú na seba zvyknutí. To, či ich spolupráca bude pokračovať, ukáže až čas,“ uviedol Miroslav Šatan, generálny manažér reprezentácie.
Aj tento rok sa na Nemeckom pohári 2025 v Landshute predstavia oba slovenské reprezentačné výbery. Ženský národný tím nastúpi na tri zápasy od stredy 5. novembra do piatka 8. novembra proti Maďarskám, Francúzkam a domácim Nemkám.
Nominácia Slovenska na Nemecký pohár 2025
Brankári: Eugen Rabčan (HC'05 Banská Bystrica, 2 zápasy v reprezentácii), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK/ČR, 16)
Obrancovia: Michal Beňo (HKM Zvolen, 28 zápasy/1 gól), František Gajdoš (HC VERVA Litvínov/ČR, 36/1), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín, 4/1), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 78/4), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera/ČR, 48/1), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR, 83/3), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava, 6/0), Dávid Romaňák (HK Spišská Nová Ves, 13/1), Mislav Rosandič (HC Košice, 75/4)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 67/29), Viliam Čacho (HC Olomouc/ČR, 30/7), Maxim Čajkovič (HC VERVA Litvínov/ČR, 15/4), Sebastián Čederle (HK Nitra, 10/6), Alex Čiernik (Pelicans Lahti/Fín., 0/0), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 57/9), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera/ČR, 56/15), Libor Hudáček (HC Oceláři Třinec/ČR, 133/32), Róbert Lantoši (Banec Motor České Budějovice/ČR, 86/17), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd., 31/8), Matej Paulovič (HK Nitra, 26/3), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 60/7), Matúš Sukeľ (HC VERVA Litvínov/ČR, 93/14), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 51/13)
Realizačný tím: generálny manažér - Miroslav Šatan, manažérka - Zuzana Chrenková, hlavný tréner - Vladimír Országh, tréner - Craig Ramsay, asistent trénera - Ivan Majeský, tréner brankárov - Ján Lašák, videoanalytik - Igor Andrejkovič, videotréner - Pavol Rybár, lekár - Roman Hunák, fyzioterapeut - Martin Babják, výstrojoví manažéri - Marek Jenčík, Juraj Stopka, média manažéri - Peter Jánošík, Tomáš Kyselica
Program Nemeckého pohára 2025
Muži:
štvrtok 6. novembra:
12.15 Rakúsko – SLOVENSKO
19.45 Nemecko – Lotyšsko
sobota 8. novembra:
11.00 SLOVENSKO – Lotyšsko
18.45 Nemecko – Rakúsko
nedeľa 9. novembra:
11.00 Lotyšsko – Rakúsko
14.45 Nemecko – SLOVENSKO
Ženy:
streda 5. novembra:
16.00 SLOVENSKO – Maďarsko
19.30 Nemecko – Francúzsko
štvrtok 6. novembra:
16.15 Francúzsko – SLOVENSKO
piatok 7. novembra:
15.00 Maďarsko – Francúzsko
19.00 Nemecko – SLOVENSKO
sobota 8. novembra:
14.45 Nemecko – Maďarsko