Turnaj začnú proti USA. Tréneri oznámili nomináciu Slovenska na Hlinka Gretzky Cup

BRATISLAVA. Trénerský štáb slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov uzavrel nomináciu na Hlinka Gretzky Cup 2025. Do turnaja pôjde s dvoma brankármi, ôsmimi obrancami a pätnástimi útočníkmi.
Na zápasovú súpisku môžu tréneri zaradiť 22 mien. Do finálneho zoznamu neprenikli brankár Filip Vavro a obrancovia Marko Požgay s Denisom Tóthom.
VIDEO: Martin Dendis o nominácii Slovenska na Hlinka Gretzky Cup 2025
Trénerský štáb oznámil záverečnú nomináciu v nedeľu, deň po prípravnom súboji s Kanadou, v ktorom mladí slovenskí reprezentanti prehrali 0:7.
„Rozhodli sme sa ísť do turnaja s dvoma brankármi, ôsmimi obrancami a pätnástimi útočníkmi, aby bolo konkurenčné prostredie naďalej veľké.
Chalani ukazujú, že hoci boli nominovaní, v nedeľu na tréningu bojovali o miestenky do zápasov. Veríme, že náš tím má dobrý charakter.
Je zložený z dobrých ľudí a zároveň veľmi dobrých hokejistov,“ povedal pre hockeyslovakia.sk hlavný tréner Martin Dendis po nedeľňajšom tréningu.
Nominácia na Hlinka Gretzky Cup 2025
Brankári: Denis Čelko (HC Oceláři Třinec/ČR), Samuel Hrenák (HK Dukla Trenčín).
Obrancovia: Tibor Baran (Windy City Storm/USA), Roderik Černák (HC Slovan Bratislava-mládež), Tomáš Dedík (HOBA Bratislava), Jakub Floriš (Lukko Rauma/Fín.), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Filip Kovalčík (HK Dukla Trenčín), Michal Maršálek (Boston Hockey Academy/USA), Dávid Stančík (HC Košice).
Útočníci: Lucian Bernát (Tappara Tampere/Fín.), Juraj Jonas Ďurčo (Charlottetown Islanders/Kan.), Samuel Hybský (HKM Zvolen), Jonáš Kopačka (Lidingö Vikings/Švéd.), Alexej Kubat (HC Olomouc/ČR), Matúš Lukáčik (Prince George Spruce Kings/Kan.), Ivan Matta (HK Dukla Michalovce- mládež), Adam Obušek (HOBA Bratislava), Oliver Ozogány (Tri-City Storm/USA), Michal Plančár (SaiPa Lappeenranta/Fín.), Juraj Rausa (HKM Zvolen), Kristián Rezničák (HK Dukla Trenčín), Matej Stankoven (HC Slovan Bratislava-mládež), Ondrej Tariška (KalPa Kuopio/Fín.), Tobias Zvolenský (HKM Zvolen).