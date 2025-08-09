Slováci v generálke na Hlinka Gretzky Cup prepadli. Rozhodnuté bolo už po prvej tretine

Hlinka Gretzky Cup 2025 - prípravný zápas
Slovensko - Kanada 0:7 (0:5, 0:2, 0:0)
Góly: 6. Valentini, 10. Fitzgerald (Ruck), 12. Preston (Edwards, Croskery), 14. Zhilkin (t.s.), 18. Lorio, 28. Mbuyi (Lawrence, Ruck), 39. Belchetz (Verhoeff, Dupont)
PIEŠŤANY. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v prípravnom stretnutí pred Hlinka Gretzky Cupom s rovesníkmi z Kanady vysoko 0:7.
Na Zimnom štadióne v Piešťanoch inkasovali päť gólov od favorita už v prvej tretine. V druhej kapitulovali dvakrát a záverečná časť skončila bez gólov.
Duel bol pre SR 18 generálkou na prestížne podujatie, trénersky štáb na čele s Martinom Dendisom po ňom oznámi záverečnú nomináciu.
VIDEO: J. Ďurčo a L. Bernát hodnotia prípravný zápas s Kanadou
Slovenská „osemnástka“ odštartuje svoje účinkovanie na Hlinka Gretzky Cupe v Trenčíne v pondelok 11. augusta, keď o 19.00 h vyzve USA.
V utorok nastúpi proti Nemecku a v stredu proti Švédsku. Tabuľkové poradie následne rozhodne o tom, či si zahrá v semifinále alebo zápas o umiestnenie.
"Začali sme solídne, mali sme tam aj dobré veci. Bola to pre nás nábehová tretina na toto tempo. Počas zápasu sme sa zlepšovali a posledných 40 minút sme v hre 5 na 5 hrali s Kanadou 0:0.
Hrali sme už potom sebavedomo, s pukom. Obaja brankári nás podržali. Chcem pochváliť chalanov, ako sa zomkli napriek nepriaznivému skóre.
Musíme pracovať na spevnení obranného pásma a stále si veriť, potom dokážeme hrať proti každému," povedal Dendis pre JOJ Šport.