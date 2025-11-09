Zranenie aj klubové povinnosti spôsobili zmeny. Zostava Slovenska proti Nemecku

Vladimír Országh počas turnaja Nemecký pohár 2025. (Autor: DEB/City-Press GmbH)
Sportnet|9. nov 2025 o 13:53
V bráne sa po druhýkrát predstaví Stanislav Škrovánek.

LANDSHUT. Slovenskí hokejisti odohrajú dnes na Nemeckom pohári 2025 zápas proti Nemecku.

Tréner Vladimír Országh poslal do bránky Stanislava Škorvánka, dvojkou na striedačke bude Eugen Rabčan.

Tréneri posielajú do hry šesť obrancov a trinásť útočníkov. Centrom prvej formácie bude opäť kapitán Marek Hrivík, na krídlach bude mať Róberta Lantošiho a Petra Cehlárika.

Prvú obrannú dvojicu vytvoria Dávid Romaňák a Mislav Rosandič.

Zo zostavy vypadli Michal Ivan a Martin Faško-Rudáš, ktorí dnes nastúpia v klube na dohrávku českej extraligy.

Matúša Hlaváča z pokračovania na podujatí vyradilo zranenie.

Duel Slovensko - Nemecko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu

Slovensko: Škorvánek - Romaňák, Rosandič, Koch, Beňo, Gajdoš, Královič - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Takáč, Sukeľ, Okuliar - Petráš, Čacho, Čajkovič - Roman, Myklucha, Čederle - Čiernik

Nemecko: Franzreb - Preto, Gawanke, Wagner, Hüttl, Sinn, Müller, Klein - Tuomie, Michaelis, Proske - Ehliz, Loibl, Fischbuch - Rossmy, Leonhardt, Kastner - Varejcka, Brunnhuber, Fleischer

Reprezentácie

